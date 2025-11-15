快訊

租房在頂樓加蓋領嘸？明年租金補貼增限制

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
內政部租金補貼新制協助許多租屋族減輕負擔，新一年度的115年租金補貼新制即將上路，但其中悄悄更改規定，民眾明年的新申請案件若是租屋處為「頂樓加蓋」，就算前房客今年有申請成功，恐怕明年仍將領不到租金補貼。示意圖。記者葉信菉／攝影
內政部租金補貼新制協助許多租屋族減輕負擔，新一年度的115年租金補貼新制即將上路，但其中悄悄更改規定，民眾明年的新申請案件若是租屋處為「頂樓加蓋」，就算前房客今年有申請成功，恐怕明年仍將領不到租金補貼。

房價高漲，連帶租金市場也開始調高租金，迫使不少年輕人、小家庭為了住在市中心、學區，就必須選擇租金較為低廉的頂樓加蓋。但這一類的建物就算有房屋稅籍，仍未辦理保存登記、或無法取得建物合法證明。

政府為了保障民眾居住權益，鼓勵租屋族選擇合法建物，在115年租金補貼規定調整條件，租屋族申請租金補貼的居住位置，必須要具房屋稅籍且已保存登記或取得建物合法證明。但這項規定也有緩衝期，如果今年已經申請的舊戶繼續留在同一地址，仍可以請領到明年租補。

對此，內政部國土署解釋，專案計畫114年核定租金補貼，以相同租賃地址帶入專案計畫115年度申請案，得不受限制。但於補貼期間變更其租賃地址者，其租賃房屋應符合要求建物保存登記與合法證明規定。

舉例來說，陳先生（化名）今（2025）年3月搬進新北市永和區的A頂加，雖然A頂加只有房屋稅籍，仍順利申請到114年度租屋補貼，明（2026）年租約到期後，如果陳先生繼續留在A頂加，仍可以繼續請領115年度租屋補貼。

但是，陳先生如果明年選擇搬至台北市信義區B頂加繼續租屋，若B頂加沒有任何合法證明文件時，陳先生將領不到115年度租補；同時，新北市永和區A頂加的房東明年若選擇租給別的房客，就算A頂加曾順利申請到租補，但在明年開始也無法申請。

