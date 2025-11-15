40歲以上警消危勞職務公務員 每年健檢有補助

快訊

中央社／ 台北15日電

為強化公務員身心健康，行政院人事行政總處配合修正公務人員一般健康檢查補助基準表，鼓勵逾40歲的警、消、海巡、空中勤務總隊等危勞職務公務員每年健康檢查，並補助新台幣4500元。

原先中央機關、機構員工一般健康檢查補助僅限三類人，包含中央機關政務人員等，每年補助一次健檢費用，上限1萬6000元；第二類為40歲以上中央各機關 、機構等人員，每2年補助一次，上限4500元；第三類人員則為第一類人員以外未滿40歲且從事重複性、 輪班、夜間、長時間工作等有危害安全及衛生顧慮工作的相關人員，每3年補助一次上限3500元。

為強化公務員身心健康，考試院修正公務人員一般健康檢查實施要點，加強對危勞職務公務員的支持。行政院人事總處近日也配合修正公務人員一般健康檢查補助基準表，除原先三類補助基準外，增訂40歲以上的中央機關、機構高風險職務人員類別，每年得補助一次4500元；另也新增未滿40歲的中央機關、機構高風險職務人員類別，每2年補助一次健檢費用3500元。

人事總處指出，公務人員一般健康檢查補助基準表所稱的高風險職務人員，是指擔任經銓敘部依公務人員危勞職務認定標準核備職務的相關人員，且補助基準表將回溯至7月1日生效。

銓敘部核備的危勞職務範圍，包含警察、消防、空中勤務總隊、各海岸巡防機關、矯正機關戒護科、司法院所屬各級法院與法務部所屬檢察機關法警室，以及台鐵機車長、司機員、機車助理等。

健康檢查 公務員 行政院
相關新聞

寶佳槓中工 他曝「教科書等級的敵意併購」、好戲才要上演

寶佳近期大舉買入中工股票，且直言目的就是併購公司，引發市場熱議。住宅週報社長陸敬民表示， 寶佳這次突襲中工，堪稱是教科書...

租房在頂樓加蓋領嘸？明年租金補貼增限制

內政部租金補貼新制協助許多租屋族減輕負擔，新一年度的115年租金補貼新制即將上路，但其中悄悄更改規定，民眾明年的新申請案...

企業生日快樂／國光生守護公衛 揚名國際

疫苗龍頭廠國光生技今年成立60周年，董事長詹啟賢表示，走過一甲子的歲月，國光生技和很多本土產業一樣歷經失敗挫折，從學習中...

企業生日快樂／國光生跨國合作有成 明年接單爆發

國光生技董事長詹啟賢表示，對於政府近年來大力推動的醫藥防衛韌性政策相當肯定，國光生為國內最重要的疫苗廠，具備雞胚胎、重組...

企業生日快樂／國光生老董扛重任 風雨中成長

國光生技董事長詹啟賢今年77歲，國光生技在他的領導下也風風雨雨的走過16年，如今的國光生技不僅名列世界衛生組織（WHO）...

統一董座羅智先：原物料漲價成常態 電商大環境很競爭 要多給一點時間

統一企業今年連續兩季受到咖啡豆和其他原料價格上漲影響，衝擊獲利，統一集團董事長羅智先昨（14）日表示，人工費用愈趨高昂，...

