天虹董座黃見駱獲「傑出總經理獎」肯定

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
天虹科技董事長兼總經理黃見駱獲新竹市企業經理協進會選拔為「傑出總經理獎」得主。記者李珣瑛／攝影
新竹市企業經理協進會14日舉辦「第22屆新竹區傑出經理得獎記者會」，宣布今年十名傑出經理得獎名單。其中，天虹（6937）科技董事長兼總經理黃見駱獲得「傑出總經理獎」肯定。

新竹企經會將於11月28日舉辦「第22屆新竹區傑出經理頒獎典禮」。延續多年來推動企業創新、人才培育與社會責任的宗旨，表揚在科技、 製造、研發與社會創新等領域中表現卓越的經理人。

新竹企經會自成立以來，致力串聯產官學界資源，推動企業升級與產業永續。「新竹區傑出經理獎」已成為新竹地區極具代表性的榮譽象徵，歷屆超過兩百位得獎人，都是帶動台灣經濟與科技創新的重要推手。AI浪潮起點，也是企業傳承與創新的關鍵階段，期望透過這樣的表揚活動，展現新竹經理人的典範價值。

第22屆新竹區傑出經理人得獎名單如下：

傑出總經理獎：天虹科技 黃見駱 董事長。

傑出研究發展管理獎：

　　瑞昱半導體智慧互聯事業群 簡志清 資深處長；

　　新代科技研發處 黃煒生 處長；

　　工研院生醫所 王兆麟 副所長。

傑出科技管理獎：

　　欣銓科技品保系統本部 歐筱華 協理；

　　國研院半導體中心 莊英宗 副主任；

　　張午寧 工研院產服中心資深總監。

傑出青年經理獎：

　　工研院機械所 蔡承翰 經理；

　　工研院生醫所 吳禮安 經理。

傑出社會創新獎：大山北月 莊凱詠 執行長。

新竹企經會傑出經理評選委員會主委謝榮哲表示，獲獎優秀經理人是企業的中流砥柱，更是帶動台灣產業持續進步的關鍵力量。藉由表揚這些典範人物，期盼激勵更多青年投入創新管理、科技研發，共同為台灣的經濟永續與社會創新努力。

新竹企經會理事長鄭敦仁強調，本屆得獎者橫跨科技研發、管理創新與社會企業等多元領域，不僅展現專業實力，更以行動實踐永續精神。他們的努力不僅為企業創造價值，也為新竹地區注入源源不絕的創新能量。

新竹企經會秘書長周少媛指出，得獎者以堅定信念與專業實力，詮釋了經理人的精神。期盼藉此激勵更多人才投身企業管理，讓世界看見新竹與台灣的創新能量。

新竹市企業經理協進公布今年十名「第22屆新竹區傑出經理獎」得主，將於11月28日舉行頒獎典禮。記者李珣瑛／攝影
工研院 研發 董事長
