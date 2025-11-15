企業生日快樂／國光生老董扛重任 風雨中成長

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

國光生技（4142）董事長詹啟賢今年77歲，國光生技在他的領導下也風風雨雨的走過16年，如今的國光生技不僅名列世界衛生組織（WHO）亞洲地區的重要防衛清單，更陸續接獲國際大廠的代工訂單。回想過去加入國光生技時的緊張，詹啟賢至今仍然心有感觸，他接下的是一家幾近破產的公司。

詹啟賢表示，2008年加入國光生技時，原本只被告知公司沒錢了，新疫苗廠還沒蓋好。結果一接手才知道事情比他想的還麻煩，不只是沒錢，是欠了一大筆錢。他說：「接任那天的下午，就有人上門要錢。」他原本只知道公司沒錢，沒想到還欠錢，那完全是兩回事。

詹啟賢向債主說：「要不我現在就辭掉董事長，因為這筆不是我欠的錢，我也沒這麼多錢。要不你們給我一點時間，我想辦法籌一筆錢。」對方說：「好，我們等三個月。三個月內籌到錢，就繼續營運下去。」

詹啟賢回想，當時的原始股東幾乎都說不要了，要放棄。甚至連政府的基金也說，已經投了80%，不想再進錢了。他只好去找其他人，跟他們說這不只是公司問題，這是國家的需要、社會的責任。當時的資金缺口，他回想負債大概17、18億元，先還掉，接著再貸個三、四億元，把廠蓋完。

這些聽起來簡單，其實非常不容易。那時候有人提議「讓公司先破產，再來增資」，這樣成本比較低。但是詹啟賢考慮一陣子後持反對態度。

他提出兩個理由：第一，公司宣布破產，所有事情都停頓。技術團隊會走光，這不是一般公司可以隨便重建，這是高技術產業，人跑了就回不來；第二，公司破產後重整，不知道要多久，就算籌到錢再改建，也可能來不及。

國光生 詹啟賢 生技
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

雙溪平林里共餐人數減半仍溫馨 里長：長者來，我就辦

降息雜音與評價面修正 台股周線收黑

槓上中央嗆對基隆極度不公平 謝國樑：舉債也要把捷運蓋完

基隆限定收藏熱潮！ 「旅行×收藏城市」從色彩屋出發 消費滿199元抽「正濱徽章盲袋」

相關新聞

企業生日快樂／國光生守護公衛 揚名國際

疫苗龍頭廠國光生技今年成立60周年，董事長詹啟賢表示，走過一甲子的歲月，國光生技和很多本土產業一樣歷經失敗挫折，從學習中...

企業生日快樂／國光生跨國合作有成 明年接單爆發

國光生技董事長詹啟賢表示，對於政府近年來大力推動的醫藥防衛韌性政策相當肯定，國光生為國內最重要的疫苗廠，具備雞胚胎、重組...

企業生日快樂／國光生老董扛重任 風雨中成長

國光生技董事長詹啟賢今年77歲，國光生技在他的領導下也風風雨雨的走過16年，如今的國光生技不僅名列世界衛生組織（WHO）...

統一董座羅智先：原物料漲價成常態 電商大環境很競爭 要多給一點時間

統一企業今年連續兩季受到咖啡豆和其他原料價格上漲影響，衝擊獲利，統一集團董事長羅智先昨（14）日表示，人工費用愈趨高昂，...

SCFI指數連兩周下滑

時序接近聖誕節及新年假期，北美區趕出貨熱潮開始近尾聲，昨（14）日公布最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數下滑2....

統一董座羅智先：原物料走勢仍嚴峻 電商事業在「恢復中」

統一集團（1216）董事長羅智先14日在台北「愛．Sharing」點燈活動對談到近期的原物料價格走勢，羅智先認為，由於人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。