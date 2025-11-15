企業生日快樂／國光生老董扛重任 風雨中成長

國光生技（4142）董事長詹啟賢今年77歲，國光生技在他的領導下也風風雨雨的走過16年，如今的國光生技不僅名列世界衛生組織（WHO）亞洲地區的重要防衛清單，更陸續接獲國際大廠的代工訂單。回想過去加入國光生技時的緊張，詹啟賢至今仍然心有感觸，他接下的是一家幾近破產的公司。

詹啟賢表示，2008年加入國光生技時，原本只被告知公司沒錢了，新疫苗廠還沒蓋好。結果一接手才知道事情比他想的還麻煩，不只是沒錢，是欠了一大筆錢。他說：「接任那天的下午，就有人上門要錢。」他原本只知道公司沒錢，沒想到還欠錢，那完全是兩回事。

詹啟賢向債主說：「要不我現在就辭掉董事長，因為這筆不是我欠的錢，我也沒這麼多錢。要不你們給我一點時間，我想辦法籌一筆錢。」對方說：「好，我們等三個月。三個月內籌到錢，就繼續營運下去。」

詹啟賢回想，當時的原始股東幾乎都說不要了，要放棄。甚至連政府的基金也說，已經投了80%，不想再進錢了。他只好去找其他人，跟他們說這不只是公司問題，這是國家的需要、社會的責任。當時的資金缺口，他回想負債大概17、18億元，先還掉，接著再貸個三、四億元，把廠蓋完。

這些聽起來簡單，其實非常不容易。那時候有人提議「讓公司先破產，再來增資」，這樣成本比較低。但是詹啟賢考慮一陣子後持反對態度。

他提出兩個理由：第一，公司宣布破產，所有事情都停頓。技術團隊會走光，這不是一般公司可以隨便重建，這是高技術產業，人跑了就回不來；第二，公司破產後重整，不知道要多久，就算籌到錢再改建，也可能來不及。