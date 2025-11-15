企業生日快樂／國光生跨國合作有成 明年接單爆發

國光生技（4142）董事長詹啟賢表示，對於政府近年來大力推動的醫藥防衛韌性政策相當肯定，國光生為國內最重要的疫苗廠，具備雞胚胎、重組蛋白與細胞培養三大疫苗發展技術，一旦全球再度爆發大型疫情，只要能夠取得WHO提供的病毒株，應有能力很快生產相關疫苗。

他表示，目前在CDMO及自製疫苗的業務正處成長期，來自賽諾菲（Sanofi）及南韓生技公司的訂單明年會有爆發性成長，明年營運將有機會大幅躍進。以下是專訪紀要：

問：衛福部去年起推動醫藥防衛韌性相關政策，如何看待政策方向及重點？

答：很欣慰政府重視此議題，這是一個好的開始。事實上從新冠疫情之後，各國都意識到這是國家層級的問題，台灣現在也開始動起來，確實是好事。

目前除衛福部外，其實整個國家架構也設立一個「健康台灣推動委員會」，設在總統府之下，各部會都朝這個方向推動。一方面反映政府延續賴總統提出的「健康台灣願景」，另一方面也是國際趨勢驅動。國際情勢變化太快，政府感受到壓力，知道此事必須由國家層級推動。

問：從疫苗產業角度看，政府推動醫藥防衛韌性政策應重視那些區塊？

答：政府提到的防衛韌性方向，主要包括血液製劑、生物相似藥等，但疫苗這一塊更關鍵，目前的主要觀點是台灣要有自己的生產基礎與製造能量，過去大家談太多研發，但光有研發是不夠，疫苗研發出來卻沒有製造能力，轉捩點還是在疫情之後，大家才理解「你以為能買，卻買不到」這件事有多嚴重。

國光生是國內重要的疫苗廠，期待政府能更重視本土疫苗廠的角色，協助掌握關鍵疫苗的在地生產能力，建立醫藥產業韌性，讓台灣具備國安相關疫苗及醫藥品自製能力。國光生近年來已建構完整平台，掌握雞胚胎、重組蛋白與細胞培養三大技術，一旦全球再度爆發大型疫情，只要能夠取得WHO提供的病毒株，應有能力很快的生產相關疫苗。

問：未來發展策略？

答：未來發展方向會以國際合作生產（CDMO）為主軸，自主開發的疫苗當成次要項目，這個策略考量是自主開發疫苗的時間太漫長，股東等不了十幾年，公司也負擔不起那麼長的研發周期，因此必須以國際合作生產為主。

目前國光生的針劑充填CDMO業務正處成長期，代工客戶Sanofi預估出貨量將從今年500萬劑成長至明年的800萬劑；南韓生物相似藥客戶委託的PFS無菌充填代工，也預計隨客戶陸續於歐、加、韓、日等國上市，預估明年訂單量將比今年的20萬劑有數倍推進力道，助力國光明年營運大躍進。

國光生的流感疫苗每年秋冬供應近五成公費流感疫苗供國人施打，流感疫苗已出口東南亞、東歐等地，更向巴西申請藥證，已通過巴西GMP查廠，目標明年可開始進入南半球市場。國光生破傷風類毒素是台灣唯一取得藥證的國產破傷風疫苗，每年穩定供應100萬劑，不僅滿足疫苗自給自足的目標，更有餘力供應國際。

國光生精進開發單劑型破傷風針劑，今年底可全面供貨，提供更符合第一線緊急臨床使用的疫苗。