企業生日快樂／國光生守護公衛 揚名國際

疫苗龍頭廠國光生技（4142）今年成立60周年，董事長詹啟賢表示，走過一甲子的歲月，國光生技和很多本土產業一樣歷經失敗挫折，從學習中成長，至今已走過最艱難時刻，正逐步由台灣公衛安全的守護者，多角化發展成為國際性生技製藥大廠。

國光生技創立可追溯到1965年，最早是由一群醫藥界士紳在台北縣樹林鎮成立「國光血清疫苗製造」公司，並與日本北里研究所合作，引進多項人類和動物用疫苗的技術，開啟台灣疫苗的研發生產之路。

1991年時，為擴大人用疫苗的發展，國光血清疫苗製造公司由遷到台中，並在潭子廠區建立新廠，隔年通過製藥GMP審查，開始量產GMP級疫苗。在早期發展年代，公司經營權曾幾次易手，最後在1997年由誠洲電子董事長廖繼誠以2億元買下經營權，並在2001年引進國發基金注資，改名為國光生技。

爭取政府標案 壯大研發實力

國光生技開始積極想壯大疫苗發展實力，先在2002與衛生署疾病管制局簽人用生物製劑生產技術授權合約，於潭子興建流感疫苗廠。

2005年，疾管局公告「流感疫苗自製計畫BOO（Build-Operate-Own）案」，目的是透過政府招商，鼓勵民間企業興建並經營疫苗廠，最終在合約期滿後可擁有所有權，以建立台灣自有流感疫苗生產能力，應對未來可能發生的全球大流感疫情。國光生技參與投標，但最終未獲選，當時排名第三。

因為BOO案的失利，國光生技在2007年後轉與荷蘭的Crucell公司技術合作，並投資興建新廠房，從原先的進口分裝轉為自主研發和生產，開啟疫苗產業新發展。

從2008年開始，國光生技開啟另一個新篇章，前衛生署長詹啟賢在另一位前署長李明亮邀約下加入，成為國光生技新任董事長。

詹啟賢說：「加入國光生技到現在16年，時間真的很快。」16年來他看到國光生技茁壯很多。雖然中間好幾次差點垮掉，可是每一次又站起來再往上走，可以說是「在風雨中成長」。

詹啟賢形容，接手時國光生技幾乎快破產了，「在潭子蓋的新廠蓋到一半，資金斷鏈，欠了一大筆債」，他考慮了一陣子，覺得對國家是需要的。如果台灣連自己的疫苗都沒辦法生產，將無法擁有自己的防衛能力，於是答應接下領導重任。

詹啟賢表示，上任後第一件事是先設法將公司積欠的10多億元負債還掉，第二件事是向銀行團貸款，繼續將疫苗新廠蓋好。

2009年全台爆發H1N1新型流感疫情，國光生技自美國取得世界衛生組織（WHO）認可的H1N1病毒株後，在政府支持下立即展開動物試驗、人體臨床試驗，最後順利生產1,000萬劑疫苗供應國人施打，這是詹啟賢接掌國光生技經營權後打的第一場漂亮勝仗。

三大疫苗技術 列全球防疫鏈

但好景不長，國光與荷蘭Crucell公司的疫苗合作，自2011年起出現新的波折，當年嬌生藥廠收購Crucell公司，2012年Crucell委託國光生產供應原液的流感疫苗在歐洲十幾個國家獲得藥證，雙方合作也進入商業量產階段，然而到了2013年11月，國光接到Crucell通知，決定退出流感疫苗市場，不再向國光採購原液。

從2013年底開始，國光與Crucell反覆交涉，直至2015年初，Crucell正式通知不再進行任何協商談判。在詹啟賢堅持下，國光2015年提起國際商業仲裁，仲裁庭在2017年4月做出判斷，Crucell確實構成中止合約事實，這違反雙方所簽「17年不得中止」的合約，後在國光繼續努力下，嬌生公司在2019年底與國光達成和解，國光並在2020年11月30日收到和解金，雙方爭訟畫下句點。

自2020年後，國光除繼續扮演本土公共衛生防疫的任務，也往國際市場拓展疫苗訂單，甚至在疫苗領域外開啟其他蛋白質藥物代工訂單。國光近年已建構完整平台，包含雞胚胎、重組蛋白與細胞培養三大技術，與世界衛生組織（WHO）簽訂協議，一旦全球爆發大型疫情，國光可優先從WHO取得病毒株生產疫苗，確保國人健康及國家安全。

此外，國光生產的流感、破傷風及腸病毒疫苗已列入WHO疫苗清單，打入全球防疫鏈，詹啟賢說，這不僅是企業成就，更關係到台灣的國際防疫能見度與自我保護能力獲得世界的肯定。