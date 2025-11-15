SCFI指數連兩周下滑

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

時序接近聖誕節及新年假期，北美區趕出貨熱潮開始近尾聲，昨（14）日公布最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數下滑2.9%，指數收1,451.38點，出現連兩周下滑；本周美西線重挫17.6%、美東線跌幅為8.7%，歐洲線逆勢上漲7.1%。主要運價漲跌互見對於貨櫃三雄長榮 （2603）、陽明及萬海第4季的影響還需要時間觀察。

國內物流業者指出，SCFI運價之前連續大漲四周，隨著北美、歐洲耶誕節及新年假期的需求減緩，上周運價已經開始走低，本周則繼續下滑；不過，歐洲線市場運價表現相對平穩繼續上揚，地中海航線下滑2.9%，船公司原預計15日北美線的調漲計畫在本周需求疲軟下宣告失敗。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達1,823美元，較前一期下跌389美元，跌幅達17.6%；遠東到美東運價每FEU達2,600美元，較前一期下跌248美元，跌幅8.7%。

聖誕節
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

不只是看影片！迪士尼計劃讓Disney+用戶「自己做短片」

SCFI運價連兩周下滑 美西線重挫17.6%、歐洲線逆勢上漲7%

微軟資料中心運轉 鴻海利多！有望再奪新一波訂單

鴻海公告增資美國子公司1.58億美元 擴增AI伺服器產能

相關新聞

企業生日快樂／國光生守護公衛 揚名國際

疫苗龍頭廠國光生技今年成立60周年，董事長詹啟賢表示，走過一甲子的歲月，國光生技和很多本土產業一樣歷經失敗挫折，從學習中...

企業生日快樂／國光生跨國合作有成 明年接單爆發

國光生技董事長詹啟賢表示，對於政府近年來大力推動的醫藥防衛韌性政策相當肯定，國光生為國內最重要的疫苗廠，具備雞胚胎、重組...

企業生日快樂／國光生老董扛重任 風雨中成長

國光生技董事長詹啟賢今年77歲，國光生技在他的領導下也風風雨雨的走過16年，如今的國光生技不僅名列世界衛生組織（WHO）...

統一董座羅智先：原物料漲價成常態 電商大環境很競爭 要多給一點時間

統一企業今年連續兩季受到咖啡豆和其他原料價格上漲影響，衝擊獲利，統一集團董事長羅智先昨（14）日表示，人工費用愈趨高昂，...

SCFI指數連兩周下滑

時序接近聖誕節及新年假期，北美區趕出貨熱潮開始近尾聲，昨（14）日公布最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數下滑2....

統一董座羅智先：原物料走勢仍嚴峻 電商事業在「恢復中」

統一集團（1216）董事長羅智先14日在台北「愛．Sharing」點燈活動對談到近期的原物料價格走勢，羅智先認為，由於人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。