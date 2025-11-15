SCFI指數連兩周下滑

時序接近聖誕節及新年假期，北美區趕出貨熱潮開始近尾聲，昨（14）日公布最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數下滑2.9%，指數收1,451.38點，出現連兩周下滑；本周美西線重挫17.6%、美東線跌幅為8.7%，歐洲線逆勢上漲7.1%。主要運價漲跌互見對於貨櫃三雄長榮 （2603）、陽明及萬海第4季的影響還需要時間觀察。

國內物流業者指出，SCFI運價之前連續大漲四周，隨著北美、歐洲耶誕節及新年假期的需求減緩，上周運價已經開始走低，本周則繼續下滑；不過，歐洲線市場運價表現相對平穩繼續上揚，地中海航線下滑2.9%，船公司原預計15日北美線的調漲計畫在本周需求疲軟下宣告失敗。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達1,823美元，較前一期下跌389美元，跌幅達17.6%；遠東到美東運價每FEU達2,600美元，較前一期下跌248美元，跌幅8.7%。