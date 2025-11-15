統一董座羅智先：原物料漲價成常態 電商大環境很競爭 要多給一點時間

統一企業今年連續兩季受到咖啡豆和其他原料價格上漲影響，衝擊獲利，統一（1216）集團董事長羅智先昨（14）日表示，人工費用愈趨高昂，加上氣候變遷因素影響，這兩項因素使得原物料價格持續上漲，已經成為常態，全球皆是如此，預期明年仍不會明顯改善。

一年一度的統一企業耶誕點燈昨日舉行，羅智先與妻子、統一美麗事業董事長高秀玲一同出席「愛．Sharing」耶誕點燈活動。

羅智先談話重點

針對全球原物料走勢看法，羅智先直言，受人工費用高漲與氣候變遷衝擊，明年情勢不會有明顯改善。他說，農業本身就是極為辛苦的產業，當氣候多變、勞動力不足的壓力同時出現，原料價格勢必持續上揚。他以黃豆為例指出，其價格波動更大，充滿不確定性。面對此情勢，他苦笑表示：「不愉快的事情就先不想了，反正事情就都這樣了，還能怎麼樣。」

至於旗下統一超商咖啡品牌CITY CAFE是否可能因成本高漲而調價，羅智先表示，統一目前仍在「苦撐」，暫時沒有調漲的打算。

近期美中關係有所和緩，對此羅智先表示，統一中控的狀況與大環境的變化關聯不大，特別是統一在中國大陸的規模還相對較小。他強調，統一中控將會走自己的路，對集團影響最大的還是公司自身的發展方向，集團的方向定得很清楚，因此都還挺得住。

統一集團自去年買下雅虎台灣電商事業，又出手入股網家，積極布局電子商務，他被問及怎麼看網家這幾季虧損，羅智先認為，虧損到一個程度自然就會觸底反彈、自然會有辦法。

對於電商調整期有多久，羅智先表示，電商調整到自然的時候就好，還是需要給他們一點時間，尤其現在電商大環境蠻競爭，在過去幾年他們都很辛苦，現在仍在恢復中、不要急，多給他們一點時間。

政府普發萬元政策開跑，有許多民眾現金已陸續入帳，市場預期將刺激國內消費。羅智先表示，萬元現金對消費者來說肯定是有益的。高秀玲則認為，這對百貨業來說更是好消息，康是美也加碼2,200元、擴大效益。

而對於要怎麼規劃普發現金如何用，羅智先表示，還沒搞清楚怎麼領，因此也還沒想到要怎麼使用，但高秀玲則認為對於百貨都是好事，今年第3季剛開幕的Dream Plaza，日前才進行首次周年慶，「表現都很好」。