瑪利亞基金會攜手知名醬油品牌「豆油伯」 推出馬年禮盒

歲末年終，瑪利亞基金會14日宣布，攜手國內知名醬油品牌「豆油伯」，推出「馬到成功 吃穿嘸煩惱」的馬年禮盒，同時請到知名藝人江宏恩以快樂襪品牌大使身份出席，陪同繪製禮盒主視覺的翊杰及六位參與創作的瑪利亞青年，以畫家之姿現身分享創作成果。

江宏恩更是化身型男大廚「阿宏師」，現場指導翊杰製作拿手菜——馬鈴薯肉球佐豆油伯茶姬醬油特調香氣醬汁，並獻給藝術家賴冠仲、豆油伯總監李明芳品嚐，現場洋溢著溫暖香氣與感動氛圍。

瑪利亞社會企業品牌「Merry Young快樂襪」成立五年來，持續支持心智障礙青年展現創意與工作能力，不僅提供穩定就業機會，更讓社會大眾看見其才華與價值。

此次擔任快樂襪大使的江宏恩，看到翊杰（中度智能障礙伴隨弱視）雖然視力不佳、無法口語表達，卻藉由藝術創作突破自身的障礙，以色彩大膽、線條獨特，活潑童趣的創作呈現他「眼中」的世界，讓人看見瑪利亞青年們的努力、感受到溫度。

而有機醬油品牌豆油伯行銷總監李明芳，更是率先捐出1,600瓶醬油，力挺瑪利亞快樂襪就業服務；自2016年起長期陪伴瑪利亞青年創作的入矩雕塑工作室藝術家賴冠仲，更是帶領瑪利亞青年繪畫禮盒的主視覺。

企業與藝術家攜手，為這份馬到成功新年禮盒注入更多愛的滋味。為了一償翊杰「親手做料理，表達對旁人感謝」的願望，「阿宏師」當場指導翊杰製作拿手菜，馬鈴薯肉球配上豆油伯茶姬醬油特調香氣醬汁，香氣濃郁令人食指大動，也讓翊杰完成他的料理夢。

雖然翊杰視力模糊、無法以口語表達，但他以行動證明：愛與創意不需言語；料理如畫，用心便能感受幸福。翊杰也與江宏恩攜手，向社會傳遞「穿好襪、吃好料，祝大家馬到成功」的真摯祝福。

江宏恩表示，每一個人都是獨一無二、具有價值的存在，「天生我材必有用」。今天看到瑪利亞青年展現的創意與真誠，令他深受感動，也呼籲社會大眾能給予支持。

李明芳表示，能與瑪利亞基金會合作，看到青年們的創作力與純真心靈，是一場最感動的交流。「當他們參訪我們工廠時，那份童稚卻有力量的純真深深觸動我們。這次聯名不只是產品合作，更像是一道用心調味的人情料理，滿足的不只是味蕾，更溫暖了心。」

瑪利亞執行長陳怡君也感性表示，快樂襪品牌5年前推出第一代產品時，就受到豆油伯以實際行動支持，採購快樂襪作為員工節慶贈禮，如今又再度捐贈1,600瓶獲獎無數的茶姬醬油作為聯名商品，感謝有像豆油伯一樣堅持做好事的企業，陪著快樂襪一路走到如今，並且成為合作夥伴，一起發揮社會影響力。

陳怡君說，5年來快樂襪已經提供37位心智障礙者獲得工作機會，織造了31萬雙快樂襪，回收再利用62萬瓶寶特瓶，減少了40公噸碳排。她很感謝快樂襪的所有企業合作夥伴，願意持續支持善的循環，並呼籲大眾共襄盛舉支持公益，發揮社會影響力。

豆油伯×瑪利亞快樂襪聯名推出的「馬到成功 吃穿嘸煩惱」新年禮盒，邀請社會大眾一起以行動支持，讓「穿好襪、吃好料、做好事」成為永續行動的亮點。禮盒公益價每盒999元，即日起至12月7日早鳥優惠價830元。