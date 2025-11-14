快訊

財神爺終於報喜！大樂透6.91億頭獎開出 一注獨得獎落「這縣市」

「不諳英文的母親教我英語」黃仁勳憶兒時經歷 曝習得領導關鍵

瑪利亞基金會攜手知名醬油品牌「豆油伯」 推出馬年禮盒

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
快樂襪與豆油伯攜手推出馬年禮盒，藝人江宏恩（左2）以品牌大使身份出席力挺。瑪利亞基金會提供
快樂襪與豆油伯攜手推出馬年禮盒，藝人江宏恩（左2）以品牌大使身份出席力挺。瑪利亞基金會提供

歲末年終，瑪利亞基金會14日宣布，攜手國內知名醬油品牌「豆油伯」，推出「馬到成功 吃穿嘸煩惱」的馬年禮盒，同時請到知名藝人江宏恩以快樂襪品牌大使身份出席，陪同繪製禮盒主視覺的翊杰及六位參與創作的瑪利亞青年，以畫家之姿現身分享創作成果。

江宏恩更是化身型男大廚「阿宏師」，現場指導翊杰製作拿手菜——馬鈴薯肉球佐豆油伯茶姬醬油特調香氣醬汁，並獻給藝術家賴冠仲、豆油伯總監李明芳品嚐，現場洋溢著溫暖香氣與感動氛圍。

瑪利亞社會企業品牌「Merry Young快樂襪」成立五年來，持續支持心智障礙青年展現創意與工作能力，不僅提供穩定就業機會，更讓社會大眾看見其才華與價值。

此次擔任快樂襪大使的江宏恩，看到翊杰（中度智能障礙伴隨弱視）雖然視力不佳、無法口語表達，卻藉由藝術創作突破自身的障礙，以色彩大膽、線條獨特，活潑童趣的創作呈現他「眼中」的世界，讓人看見瑪利亞青年們的努力、感受到溫度。

而有機醬油品牌豆油伯行銷總監李明芳，更是率先捐出1,600瓶醬油，力挺瑪利亞快樂襪就業服務；自2016年起長期陪伴瑪利亞青年創作的入矩雕塑工作室藝術家賴冠仲，更是帶領瑪利亞青年繪畫禮盒的主視覺。

企業與藝術家攜手，為這份馬到成功新年禮盒注入更多愛的滋味。為了一償翊杰「親手做料理，表達對旁人感謝」的願望，「阿宏師」當場指導翊杰製作拿手菜，馬鈴薯肉球配上豆油伯茶姬醬油特調香氣醬汁，香氣濃郁令人食指大動，也讓翊杰完成他的料理夢。

雖然翊杰視力模糊、無法以口語表達，但他以行動證明：愛與創意不需言語；料理如畫，用心便能感受幸福。翊杰也與江宏恩攜手，向社會傳遞「穿好襪、吃好料，祝大家馬到成功」的真摯祝福。

江宏恩表示，每一個人都是獨一無二、具有價值的存在，「天生我材必有用」。今天看到瑪利亞青年展現的創意與真誠，令他深受感動，也呼籲社會大眾能給予支持。

李明芳表示，能與瑪利亞基金會合作，看到青年們的創作力與純真心靈，是一場最感動的交流。「當他們參訪我們工廠時，那份童稚卻有力量的純真深深觸動我們。這次聯名不只是產品合作，更像是一道用心調味的人情料理，滿足的不只是味蕾，更溫暖了心。」

瑪利亞執行長陳怡君也感性表示，快樂襪品牌5年前推出第一代產品時，就受到豆油伯以實際行動支持，採購快樂襪作為員工節慶贈禮，如今又再度捐贈1,600瓶獲獎無數的茶姬醬油作為聯名商品，感謝有像豆油伯一樣堅持做好事的企業，陪著快樂襪一路走到如今，並且成為合作夥伴，一起發揮社會影響力。

陳怡君說，5年來快樂襪已經提供37位心智障礙者獲得工作機會，織造了31萬雙快樂襪，回收再利用62萬瓶寶特瓶，減少了40公噸碳排。她很感謝快樂襪的所有企業合作夥伴，願意持續支持善的循環，並呼籲大眾共襄盛舉支持公益，發揮社會影響力。

豆油伯×瑪利亞快樂襪聯名推出的「馬到成功 吃穿嘸煩惱」新年禮盒，邀請社會大眾一起以行動支持，讓「穿好襪、吃好料、做好事」成為永續行動的亮點。禮盒公益價每盒999元，即日起至12月7日早鳥優惠價830元。

每盒內容物包括：馬到成功快樂襪2雙（心智障礙者藝術創作）、豆油伯茶姬釀造醬油1 瓶、創意紅包袋春聯組1組（心智障礙者藝術創作），另隨盒附贈「馬到成功」創意茄芷袋1只（心智障礙者藝術創作）。購買方式包括：瑪利亞快樂襪官網（https://www.merryyoung.co/）及實體門市：快樂襪子。

「馬到成功 吃穿嘸煩惱」新年禮盒公益價999元，早鳥優惠價830元。瑪利亞基金會提供
「馬到成功 吃穿嘸煩惱」新年禮盒公益價999元，早鳥優惠價830元。瑪利亞基金會提供
瑪利亞基金會快樂襪與豆油伯攜手推出「馬到成功 吃穿嘸煩惱」馬年禮盒。瑪利亞基金會提供
瑪利亞基金會快樂襪與豆油伯攜手推出「馬到成功 吃穿嘸煩惱」馬年禮盒。瑪利亞基金會提供

藝術家 料理 社會企業
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

簡舒培爆社會局長涉圖利 再揭吹哨者是蔣萬安競選團隊「反應無下文」

馬年將屆！中華郵政21日起發行駿馬黃金鑄錠 每套售價曝光

不想調解！爆羅智強把千萬政治獻金給自家基金會 簡舒培遭求償100萬元

普發現金3成7民眾歸功在野 游盈隆示警：已非賴政府第一次

相關新聞

不確定性衝擊消費景氣 羅智先：統一還挺得住

美中經貿對峙的情況緩和，對於統一中控的表現是否會更好，統一集團董事長羅智先強調，統一中控與大環境的關聯並不大，在大陸市場...

看好普發現金效益！統一、康是美同步加碼拚買氣 羅智先：對消費有好處

政府普發萬元現金陸續入帳，也可望刺激消費，統一集團董事長羅智先看好表示，多了一萬元總是對消費有好處，美麗事業董事長高秀玲...

中市府出席比利時國王節慶祝酒會 共享台中購物節成績

比利時為紀念1830年建國及彰顯國王榮耀，每年11月15日歡慶國王節，比利時台北辦事處特別於台北遠東飯店舉辦慶祝活動，台...

統一董座羅智先：原物料走勢仍嚴峻 電商事業在「恢復中」

統一集團（1216）董事長羅智先14日在台北「愛．Sharing」點燈活動對談到近期的原物料價格走勢，羅智先認為，由於人...

南部海洋度假愛好者有福了！MSC榮耀號2026春季高雄首航

郵輪公司MSC地中海郵輪旗下亞洲旗艦「MSC榮耀號（MSC Bellissima）」14日於高雄日航酒店舉行首航記者會，...

北市大樓、公寓價差大！這區差了近五成

永慶房產集團根據內政部實價登錄交，統計近一年台北市12行政區建築型態為住宅大樓及公寓的交易價量，其中，信義區住宅大樓與公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。