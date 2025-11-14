統一董座羅智先：原物料走勢仍嚴峻 電商事業在「恢復中」

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
統一集團董事長羅智先14日出席台北「愛．Sharing」點燈活動。記者侯思蘋／攝影
統一集團董事長羅智先14日出席台北「愛．Sharing」點燈活動。記者侯思蘋／攝影

統一集團（1216）董事長羅智先14日在台北「愛．Sharing」點燈活動對談到近期的原物料價格走勢，羅智先認為，由於人工費用愈趨高昂以及氣候變遷因素，明年情況不會有明顯改善。

統一集團連續兩季因咖啡豆和其他原料價格上漲而影響獲利，對此羅智先表示，明年情勢並無改善的跡象。他指出，氣候變遷和人力短缺的因素使得原物料價格持續上漲，這已成為常態，全球皆是如此。

他強調，農業是一個非常辛苦的行業，氣候和勞動力問題將繼續推動原料價格上升。至於黃豆價格，他提到其波動較大，充滿不確定性。

羅智先苦笑道，不愉快的事情就先不想了，反正事情就都這樣了，還能怎麼樣。

至於旗下統一超商咖啡品牌CITY CAFE會不會上漲，羅智先說，現在還在苦撐中，目前暫時還沒有打算要調漲。

近期美中關係有所和緩，對此羅智先表示，統一中控的狀況與大環境的變化關聯不大，特別是統一在中國大陸的規模還相對較小。他強調，統一中控將會走自己的路，對集團影響最大的還是公司自身的發展方向，並表示集團的方向定得很清楚，因此都還挺得住。

統一集團自去年買下雅虎台灣電商事業，又出手入股網家（8044），積極布局電子商務，問及怎麼看網家這幾季虧損，羅智先認為，虧損到一個程度自然就會觸底反彈、自然會有辦法。

對於電商調整期有多久，羅智先表示，電商調整到自然的時候就好，還是需要給他們一點時間，尤其現在電商大環境蠻競爭，在過去幾年他們都很辛苦，現在仍在恢復中、不要急，多給他們一點時間。

