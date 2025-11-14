快訊

不確定性衝擊消費景氣 羅智先：統一還挺得住

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
統一集團年度盛事「愛．Sharing」今進行點燈。圖右起為統一超商總經理黃瑞典、統一美麗事業董事長高秀玲、統一董事長羅智先。記者林海／攝影
統一集團年度盛事「愛．Sharing」今進行點燈。圖右起為統一超商總經理黃瑞典、統一美麗事業董事長高秀玲、統一董事長羅智先。記者林海／攝影

美中經貿對峙的情況緩和，對於統一中控的表現是否會更好，統一集團董事長羅智先強調，統一中控與大環境的關聯並不大，在大陸市場上也很渺小，影響最大的還是自己。但受到各種不確定性的影響，台灣消費縮手的情況明顯，他則說，但對於集團來說影響不大，本身的方向定的很清楚，因此都還挺得住。

而統一先前買下雅虎台灣電商事業，而後又入股老牌電商網家，對於電商的下一步，羅智先總是說要先調整，但對於要調整期需要多久，他則說，調整到自然的時候就好了，「他們都很努力，要給他們一點時間，大環境也很競爭，過去幾年也很辛苦，現在恢復中，不要急。」

但對於網家虧損持續擴大，羅智先仍老神在在的說，虧損到一定程度就會有解決辦法。

而近兩季咖啡豆價格不斷上漲，咖啡業者面臨沈重的壓力，羅智先表示，氣候變遷、人力缺乏等因素持續，全世界都一樣，沒什麼會變更好的跡象，但原物料價格一直上漲是正常的。但對於統一旗下的咖啡是否會漲價，他則說，「我們還在苦撐當中」。

羅智先 電商 咖啡
