看好普發現金效益！統一、康是美同步加碼拚買氣 羅智先：對消費有好處

政府普發萬元現金陸續入帳，也可望刺激消費，統一集團董事長羅智先看好表示，多了一萬元總是對消費有好處，美麗事業董事長高秀玲也說，對於百貨事業是好事，而康是美也加碼2200元，讓萬元效益更放大。

統一集團年度盛事「愛．Sharing」今進行點燈，羅智先與高秀玲也依往例到場參與，而今年同時也是「愛．Sharing」活動10周年，以「威尼斯」為主題城市，並推出「10年有愛，10倍分享」活動，期間於統一集團指定通路消費即享點數10倍贈。

而對於普發現金是否會支持自家百貨事業，羅智先則表示，還沒搞清楚怎麼領，因此也還沒想到要怎麼使用，但高秀玲則認為對於百貨都是好事，今年第三季剛開幕的Dream Plaza，日前才進行首次周年慶，「表現都很好」。