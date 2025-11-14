中市府出席比利時國王節慶祝酒會 共享台中購物節成績
比利時為紀念1830年建國及彰顯國王榮耀，每年11月15日歡慶國王節，比利時台北辦事處特別於台北遠東飯店舉辦慶祝活動，台中市政府經濟發展局長張峯源應邀代表市長盧秀燕出席致賀，與去年代言台中購物節的比利時台北辦事處馬徹處長相見歡，互動相當熱絡。
張峯源表示，台中市政府與比利時台北辦事處情誼深厚，去年盧市長特別邀請馬徹處長參與台中購物節比利時篇宣傳廣告拍攝。
作為歐洲唯一的國家代表，馬徹處長拍攝的影片，成功讓市民對比利時的文化及美食留下深刻印象，播出後獲得熱烈迴響，也是打造2024台中購物節消費登錄金額累積破353億元的幕後推手之一，今年期盼能持續深化雙方交流合作，共締友好連結。
張峯源指出，比利時台北辦事處也經常支持市府舉辦的各項活動，兩地均著力發展漫畫、文化藝術、離岸風電等綠能產業，更有多家比利時企業投入台中離岸風電海事工程、腳踏車零組件及醫材等產業，未來期望透過各項活動，強化彼此合作，也傳遞比利時與我國的美好情誼。
經發局說明，「2025台中購物節」已邁入第7屆，市府積極將購物節融入國際交流，自2024年起持續透過駐台代表代言，今年共有歐盟、法國、芬蘭、捷克、菲律賓及印尼6國駐台代表拍攝廣告代言。
購物節活動平台也優化多國語言，創設外籍人士專屬獎項美金1萬元，並善用國際交流場合宣傳，加上各國代表影片廣傳，引發駐台外交圈廣大迴響，充分展現台中作為國際美食與消費城市的魅力。
近期，台中購物節更是一舉斬獲「泰坦創新大獎」，以數位整合、公私協力創造龐大的經濟效益，與曾獲此殊榮的法國、瑞士、韓國、丹麥齊名，足以展現享譽國際的競爭力。誠摯邀請各位比利時朋友與國內外旅客，一同體驗台中的熱情與活力。
活動包含外交部政務次長陳明祺及各國使節、企業代表皆應邀出席。張峯源也向與會貴賓及國際友人分享「台中購物節」全城ON SALE的各項優惠好康資訊及外籍人士專屬獎項，引起許多與會嘉賓好奇詢問，紛紛表示將找機會到台中消費參與活動，希望有機會抱回大獎。
