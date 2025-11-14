快訊

遠傳松菸建智慧桿 推動智慧城市相關應用

中央社／ 台北14日電

遠傳電信今天宣布，在松山文創園區建置智慧桿先導示範場域，推動智慧城市相關應用，包括提供民眾3D地圖指引、AR（擴增實境）拍照打卡、語音導覽等服務，是大松菸基地智慧化的重要節點，未來將擴大推動至全台各縣市。

透過經濟部產業發展署指導、台北市電腦商業同業公會執行的「智慧杆產業推動暨城市智慧基建計畫」，由遠傳電信協助在松山文創園區建置智慧桿先導示範場域，推動智慧城市相關應用，今天舉辦「城市智慧樞紐跨域創新成果發表會」，邀集各地方政府代表進行觀摩交流。

遠傳表示，示範案由遠傳協助於松山文創園區建置10支智慧杆，透過遠傳自主開發的智慧管理平台，結合AI即時監測用電能耗、設備狀態、人流分佈、空品與天氣等資訊，提供民眾數位雙生整合3D地圖指引、AR拍照打卡、語音導覽、優惠資訊等服務，優化園區遊客體驗，同時也是大松菸基地智慧化的重要節點，讓文化、商業與科技形成跨域融合的示範場域，未來將擴大推動至全台各縣市。

遠傳資訊長胡德民表示，遠傳深耕智慧城市領域，協助桃園、台中等城市建置近23萬盞智慧聯網路燈，讓「智慧樞紐」的概念具體落地，從資料收集、AI分析到行動應用，提升節能減碳、公共安全、環境監測及交通管理等城市服務，打造智慧杆成為新一代的城市數位基礎設施，有如整個城市的「中樞神經」。

松山文創園區總監趙釧玲表示，園區長期致力於文化創意與科技應用的結合，與遠傳合作導入智慧桿示範，未來，隨著大巨蛋商場陸續開幕營運，誠品24小時書店與台北文創等周邊場域相繼開放，「大松菸基地」的智慧應用將展現更高的整合性與互通性。

遠傳電信 文創 智慧城市
