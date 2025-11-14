快訊

花蓮陸配村長被依國籍法解職打贏訴願 鄧萬華發聲了

可以回家了！馬太鞍溪新生堰塞湖殘水20萬噸 紅色警戒解除

聽新聞
0:00 / 0:00

SCFI運價連兩周下滑 美西線重挫17.6%、歐洲線逆勢上漲7%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數14日出爐為1,451.38點，下滑2.9%出現連兩周下滑。（路透）
最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數14日出爐為1,451.38點，下滑2.9%出現連兩周下滑。（路透）

隨著北美越來越接近聖誕節和新年假期，北美線趕出貨的熱潮告一個段落，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數14日出爐為1,451.38點，下滑2.9%出現連兩周下滑；本周美西線重挫17.6%，美東線跌幅為8%，歐洲線逆勢上漲7%。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達1,823美元，較前一期下跌389美元，跌幅達17.6%；遠東到美東運價每FEU（40呎櫃）達2,600美元，較前一期下跌248美元，跌幅8.7%。

其中遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,417美元，較前一期上揚94美元，周漲幅7.1%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達2,029美元，跟上周一樣開平盤。

國內的物流業者指出，SCFI運價已經連續大漲四周，隨著北美、歐洲聖誕節及新年假期的商機需求減緩，上周已經開始下滑，不過歐洲線的市場表現則相對平穩繼續反彈，地中海航線下滑2.9%，船公司原預計11月15日北美線的調漲計畫將失敗。

聖誕節 航線 航運股
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

微軟資料中心運轉 鴻海利多！有望再奪新一波訂單

鴻海公告增資美國子公司1.58億美元 擴增AI伺服器產能

免費中停日韓！加拿大航空推美加機票85折 直飛台灣仍評估中

通用下令 供應鏈禁用中國零件

相關新聞

北市近捷運士林新社宅剛住9個月就長壁癌 牆被撞破洞沒人修

北市府近年持續興建社會住宅，市長蔣萬安今赴議會專案報告社宅推動進度，民進黨議員陳怡君點出社宅維護管理的螺絲掉滿地，包含居...

新光鋼董事長：鋼鐵業非沒落傳產 深化布局綠能、物流拚轉型

新光鋼（2031）14日舉行創立60周年慶典，董事長粟明德致詞表示，新光鋼能一路走到今天，要感謝供應商、客戶，以及所有同...

價差大！北市四行政區公寓比大樓熱門 這地方差最多

永慶房產集團統計近一年北市各區住宅大樓及公寓交易價量，信義區大樓與公寓價差最明顯，逼近五成；另外，整體大樓交易量雖高於公...

預售市場供需失衡！9月交易量探57個月新低 開發商恐面財務壓力

預售市場買氣慘，開發商壓力增大。據信義房屋（9940）統計，9月預售揭露僅2,084件，較去年同期的8,242件大減6千...

南部海洋度假愛好者有福了！MSC榮耀號2026春季高雄首航

郵輪公司MSC地中海郵輪旗下亞洲旗艦「MSC榮耀號（MSC Bellissima）」14日於高雄日航酒店舉行首航記者會，...

北市大樓、公寓價差大！這區差了近五成

永慶房產集團根據內政部實價登錄交，統計近一年台北市12行政區建築型態為住宅大樓及公寓的交易價量，其中，信義區住宅大樓與公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。