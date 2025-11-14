SCFI運價連兩周下滑 美西線重挫17.6%、歐洲線逆勢上漲7%

隨著北美越來越接近聖誕節和新年假期，北美線趕出貨的熱潮告一個段落，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數14日出爐為1,451.38點，下滑2.9%出現連兩周下滑；本周美西線重挫17.6%，美東線跌幅為8%，歐洲線逆勢上漲7%。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達1,823美元，較前一期下跌389美元，跌幅達17.6%；遠東到美東運價每FEU（40呎櫃）達2,600美元，較前一期下跌248美元，跌幅8.7%。

其中遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,417美元，較前一期上揚94美元，周漲幅7.1%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達2,029美元，跟上周一樣開平盤。

國內的物流業者指出，SCFI運價已經連續大漲四周，隨著北美、歐洲聖誕節及新年假期的商機需求減緩，上周已經開始下滑，不過歐洲線的市場表現則相對平穩繼續反彈，地中海航線下滑2.9%，船公司原預計11月15日北美線的調漲計畫將失敗。