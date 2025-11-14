台塑企業暨王長庚公益信託支持臻佶祥協會 踐續食並協助弱勢民眾溫飽

台塑企業暨王長庚公益信託14日表示，該單位長期推動惜食及續食， 今年再度贊助臻佶祥協會240萬元，成立「食物銀行共享園區-台東成功站」，因此獲邀參加11月14日舉辦之啟用典禮，由台塑企業總管理處社會公益組王秉琛組長代表出席。

根據聯合國統計，全球有7.8億人面臨飢餓，每年被浪費的糧食卻高達13億噸。台塑企業暨王長庚公益信託的常務委員王瑞瑜小姐認為， 推動續食是有效利用資源的做法之一，還可協助弱勢民眾溫飽。

台塑企業暨王長庚公益信託2019年起與「臻佶祥社會服務協會」合作，透過贊助「惜食中途島」261萬元，擴大該會處理物資量能，再媒合轉發至無家者服務單位，截至今年上半年已供應近30萬餐次。

2021年至2024年再贊助近1,712萬元建置「食物銀行共享園區-台北站」、「花蓮站」及「屏東站」，以擴大資源整合，補充弱勢家庭基本生活物資。截至今年上半年已募得超過472公噸物資，受益民眾逾20萬人次。

在這次花蓮馬太鞍堰塞湖的災難事件，食物銀行也立刻啟動災後緊急支援機制，參與災後物資救援。秉持著「真正需求導向、營養為先」的核心理念，及時整合各站及外界資源，透過與官方單位及災害應變中心持續溝通與合作，掌握實際狀況，隨時靈活修正物資組成，以利 排分發配送內容，確保每一項送達的物資都「用得上、有幫助、補營養」。

例如提供高能量口糧、保久乳、即飲咖啡等便於保存且能提供高營養的食品，也提供洗衣袋讓國軍救災的弟兄能有基本的衣物清潔為了擴大惜食及續食觀念的宣傳，及讓服務更貼近偏鄉民眾需求，2025年台塑企業暨王長庚公益信託再支持成立「食物銀行共享園區-台東成功站」，協助成功鎮、長濱鄉及東河鄉等沿海鄉鎮的學校及 原民部落，預計每年可服務1,200人次，減少近10公噸物資浪費， 達到「惜福助人」的目的。

台塑企業暨王長庚公益信託獲「臻佶祥社會服務協會」邀請參加11月14日上午11時舉辦之「食物銀行共享園區-台東成功站」啟用 典禮，由台塑企業總管理處社會公益組王秉琛組長代表出席致詞時表示地球的資源有限，推廣惜食及續食就是具體有效利用資源的方法，若大家可以珍惜有限物資，並用以關懷弱勢溫飽，就達到了雙贏的目的。

台塑企業暨王長庚公益信託於2002年由台塑企業創辦人王永慶先生 成立，秉持著「取之於社會、用之於社會」的宗旨回饋社會。成立 至今持續與政府和民間團體合作，在花蓮除與臻佶祥協會合作設立食物銀行「台東成功站」外，為了讓台東的國小學童有機會直接與 美國人學習英語，認識及體驗多元文化，也同時增進國民外交，因此與「學術交流基金會」合作，長期推動「偏遠地區英語能力提升 計畫」，經該會審核聘用專業美籍教師，從2018年起至2024年，10年合計捐贈6,600萬，累積受益超過28,000人次。此外，自2021年起陸續與台東18所偏鄉國小合作推動課後照顧計畫，提供學習弱勢學童課業輔導、課外常識與智能、運動、才藝、文化等多元課程與課後照顧，促進其可以穩定學習、適性發展，截至目前累計受益達2,847人次、投入金額超過2,000萬元。

此外，也多次協助台東的社福機構院舍修繕、醫療協助、購置公務車輛等，例如協助阿尼色弗兒童之家修繕院舍，捐贈蘭嶼居家關懷協會希望療園（臨終關懷）的建築工程與醫療器材經費、幫助蘭恩文教基金會修建院舍與圖書館。捐贈公務車輛給台東智障者家長協會、李勝賢文教基金會、愛德婦女會等八個單位，以提升偏鄉的服務量能。

此外，台塑企業暨王長庚公益信託為照顧全台各地有需要的弱勢民眾，更因地制宜規劃不同專案，包含「國中技藝教育扎根計畫 (協助學習弱勢學生提早探索未來職涯興趣，達到降低中輟目的)」、「弱勢家庭兒少成長扶助計畫」、「失親兒助學金計畫」、「無家者自立支持計畫」及「早療服務成效提升計畫」等項目，致力於使生活周遭有需要的族群獲得妥適照顧，把愛擴散到更多角落。