亞東預拌參與低碳暨高性能混凝土研討會 引進固碳技術打造建築新時代

由台中市建築品管協會主辦，亞東預拌混凝土公司、台中建築新世代委員會、葫蘆墩開發建設公司及逢甲大學建築專業學院共同協辦的「低碳暨高性能混凝土研討會」，14日於逢甲大學盛大舉行，針對建築產業在碳費政策下的挑戰與契機展開熱烈討論，共同探尋邁向淨零排放的實踐之路。

亞東預拌總經理金崇仁表示，全球正面臨氣候變遷的嚴峻挑戰，而建築產業是碳排放的重要來源之一。隨著政府即將徵收碳費，營建業者必須正視環保與經濟並行的現實課題，積極配合預拌混凝土業者低碳技術研發與生產轉型，取得低蘊含碳或1+認證，才能在新一波永續浪潮中取得領先優勢。

他強調，本次研討會的宗旨，正是希望透過產官學的跨界合作，共同打造一個專業交流的平台，推動低碳混凝土技術標準化與固碳應用普及化，讓永續不僅是理念，更能落實於施工現場與材料製程中。

亞東預拌也分享推動低碳轉型的三大方向。首先，使用本地水泥可有效縮短運輸距離、降低能源消耗與碳排放，同時強化在地供應鏈的永續韌性；其次，持續推廣高性能材料與製程數位化，包括水化熱抑制劑、替代膠結材料、再生骨材等創新應用，結合智慧監控系統，讓混凝土品質「可監控、可驗證、可追溯」。

第三，亞東預拌更積極導入固碳技術（Carbon Capture & Utilization, CCU）。透過在混凝土製程中注入回收二氧化碳，使其在水化過程中轉化為穩定的碳酸鹽晶體，達到永久封存效果，不僅減少碳足跡，還能提升混凝土密實度與耐久性，兼顧低碳與高性能雙重目標。

研討會現場也邀請學者專家分享使用低碳水泥的試驗成果，從低碳混凝土碳足跡分析、水化熱控制、再生材料應用，到固碳礦化技術的實務案例，內容豐富且具前瞻性。與會者會後也一致認為，推動本地水泥結合混凝土固碳技術，是台灣建築產業邁向碳中和與國際競爭力的關鍵策略。

亞東預拌表示，低碳與固碳不再只是口號，而是企業的責任與行動。公司將持續深化技術研發與教育推廣，結合政府政策與學術研究能量，建構低碳、高性能、固碳化的混凝土標準體系，並以數位化與AI技術強化品質監控與資料追溯，實現可視化、可稽核、可改善的永續循環管理。

金崇仁最後強調：「這場研討會只是起點，我們希望攜手產官學各界，一起讓低碳建築從概念走向實踐，讓台灣成為亞洲綠色建築的新典範。」活動最終在熱烈討論與共識中圓滿落幕，為台灣建築業邁向淨零未來奠定重要里程碑。