快訊

康全電訊傳內線交易 母公司訊舟科技董座、康全副董等5人搜索約談

才傳有望回歸「玩很大」…閃兵案遭起訴 坤達經紀人10字回應

獨／全國首例「陸配村長遭解職」提訴願打贏了 花蓮縣府撤銷原機關處分

聽新聞
0:00 / 0:00

普發一萬元怎麼花？台北世貿14至16號「集品．生活．遊食購」展…超值好物一次滿足

聯合新聞網／ 綜合報導
「經濟部教你花一萬」系列活動於11/14-16台北世貿一館「集品·生活·遊食購」展售會正式啟動
「經濟部教你花一萬」系列活動於11/14-16台北世貿一館「集品·生活·遊食購」展售會正式啟動

已陸續有民眾領到普發萬元，預期可帶動一波國內市場買氣。經濟部推出「經濟部教你花1萬」系列活動，首發活動於11月14日至11月16日在台北世貿一館盛大舉辦「集品．生活．遊食購」展售活動，匯聚全國優質餐飲、烘焙、伴手禮與地方選物，超過150家創新品牌與人氣名攤，融合美食 × 購物 × 體驗的多元展區，讓全民用普發一萬元買到超值名店好物。

本次展會包含三大展售區：「台味選集」網羅國內知名傳統餐廳與市場人氣攤舖，從大稻埕以創意台菜聞名的餐廳，到台南、花蓮及台東夜市名攤及全國知名店鋪，帶來最道地台灣好滋味；「禮饗選集」匯聚精選烘焙伴手禮名店，呈現台灣糕餅文化的精緻創新；「好物選集」則展售結合永續與在地品牌等臺灣元素的手工藝家居用品，展現臺灣精神的職人品牌。

經濟部表示，藉由普發現金1萬元，希望帶動民間消費擴大內需，除了這場接連3天的展售活動外，經濟部也整合遊食購多項活動與店家優惠訊息，並與旅行社共同推出商圈套裝行程；另集結優選餐廳推出主題餐飲方案，11月份更推出麻油料理餐廳月，搭配餐廳折扣、點數回饋，讓民眾善用普發1萬元享受美食饗宴。經濟部也與美食平台FunNow、Gomaji、Flavor等合作，讓民眾更方便搜尋消費。在商圈部分，經濟部則邀集各商圈店家推出「商圈數位福袋」，整合1,500家以上商圈店家優惠方案等，鼓勵民眾將這普發一萬元變成幸福回憶。歡迎上網搜尋關鍵字「經濟部教你花１萬」或連結網址https://serv.gcis.nat.gov.tw/district/10000，查詢更多好玩、好吃、好買資訊。

展售會現場也設置四大主題成果展示區─「智慧食境體驗」、「AI人力萬事屋」、「智活健康圈」及「永續新生活」，透過互動與展示，帶領民眾感受我國商業服務業在智慧轉型與綠色創新的成果，歡迎民眾攜家帶眷利用周末假日來台北世貿一館體驗採購。

×

一鍵登入，專屬好禮立刻帶回家

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

北市近捷運士林新社宅剛住9個月就長壁癌 牆被撞破洞沒人修

北市府近年持續興建社會住宅，市長蔣萬安今赴議會專案報告社宅推動進度，民進黨議員陳怡君點出社宅維護管理的螺絲掉滿地，包含居...

新光鋼董事長：鋼鐵業非沒落傳產 深化布局綠能、物流拚轉型

新光鋼（2031）14日舉行創立60周年慶典，董事長粟明德致詞表示，新光鋼能一路走到今天，要感謝供應商、客戶，以及所有同...

價差大！北市四行政區公寓比大樓熱門 這地方差最多

永慶房產集團統計近一年北市各區住宅大樓及公寓交易價量，信義區大樓與公寓價差最明顯，逼近五成；另外，整體大樓交易量雖高於公...

預售市場供需失衡！9月交易量探57個月新低 開發商恐面財務壓力

預售市場買氣慘，開發商壓力增大。據信義房屋（9940）統計，9月預售揭露僅2,084件，較去年同期的8,242件大減6千...

台塑企業暨王長庚公益信託支持臻佶祥協會 踐續食並協助弱勢民眾溫飽

台塑企業暨王長庚公益信託14日表示，該單位長期推動惜食及續食， 今年再度贊助臻佶祥協會240 萬元，成立「食物銀行共享園...

北半球用油淡季國際油價跌 下週汽油估降1角

北半球進入秋天用油淡季，加上美國商用原油庫存持續增加，國際油價下跌。按浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估17日凌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。