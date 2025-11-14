普發一萬元怎麼花？台北世貿14至16號「集品．生活．遊食購」展…超值好物一次滿足

已陸續有民眾領到普發萬元，預期可帶動一波國內市場買氣。經濟部推出「經濟部教你花1萬」系列活動，首發活動於11月14日至11月16日在台北世貿一館盛大舉辦「集品．生活．遊食購」展售活動，匯聚全國優質餐飲、烘焙、伴手禮與地方選物，超過150家創新品牌與人氣名攤，融合美食 × 購物 × 體驗的多元展區，讓全民用普發一萬元買到超值名店好物。

本次展會包含三大展售區：「台味選集」網羅國內知名傳統餐廳與市場人氣攤舖，從大稻埕以創意台菜聞名的餐廳，到台南、花蓮及台東夜市名攤及全國知名店鋪，帶來最道地台灣好滋味；「禮饗選集」匯聚精選烘焙伴手禮名店，呈現台灣糕餅文化的精緻創新；「好物選集」則展售結合永續與在地品牌等臺灣元素的手工藝家居用品，展現臺灣精神的職人品牌。

經濟部表示，藉由普發現金1萬元，希望帶動民間消費擴大內需，除了這場接連3天的展售活動外，經濟部也整合遊食購多項活動與店家優惠訊息，並與旅行社共同推出商圈套裝行程；另集結優選餐廳推出主題餐飲方案，11月份更推出麻油料理餐廳月，搭配餐廳折扣、點數回饋，讓民眾善用普發1萬元享受美食饗宴。經濟部也與美食平台FunNow、Gomaji、Flavor等合作，讓民眾更方便搜尋消費。在商圈部分，經濟部則邀集各商圈店家推出「商圈數位福袋」，整合1,500家以上商圈店家優惠方案等，鼓勵民眾將這普發一萬元變成幸福回憶。歡迎上網搜尋關鍵字「經濟部教你花１萬」或連結網址https://serv.gcis.nat.gov.tw/district/10000，查詢更多好玩、好吃、好買資訊。

展售會現場也設置四大主題成果展示區─「智慧食境體驗」、「AI人力萬事屋」、「智活健康圈」及「永續新生活」，透過互動與展示，帶領民眾感受我國商業服務業在智慧轉型與綠色創新的成果，歡迎民眾攜家帶眷利用周末假日來台北世貿一館體驗採購。