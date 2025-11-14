中鋼12月月盤盤價持平 確保接單量能

中鋼（2002）表示，適逢年末產業庫存調整，近期國內外鋼需復甦趨緩，短期鋼市維持盤整態勢。考量下游產業仍面臨競爭挑戰，為順應國際行情並兼顧客戶接單競爭力，12月月盤產品全面以平盤開出，並持續推動多元方案，確保接單量能。

中鋼指出，美國聯準會啟動降息，有助提振經濟動能；歐洲經濟復甦緩慢，但仍優於預期；中國大陸出口承壓與房地產調整壓力續存；IMF預估今、明(2026)年全球GDP成長率分別為3.2%與3.1%，經濟增速略為放緩。台灣在半導體與AI硬體製造業維持優勢，主計總處預估今年台灣經濟成長率可望超過5.5%，然傳統產業持續受終端需求不振與供應鏈風險增加衝擊，經營環境挑戰尚存。

中鋼表示，鐵礦砂價格維持在每公噸100~105美元附近，冶金煤上漲至每公噸195~200美元左右，鋼廠成本微幅走升。美國熱軋行情緩步走高至約每公噸960~970美元；歐盟明年鋼材進口配額新制效應逐漸發酵，當地行情回升至每公噸700~710美元；中國大陸十五五新框架強化鋼鐵行業結構性升級、淘汰落後產能及加速綠色轉型。寶鋼12月平板類產品續以平盤開出，越南台塑河靜熱軋新盤亦持平，惟亞洲鋼廠出口報價略微走滑，國際鋼價呈現弱中帶穩態勢。