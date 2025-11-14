北半球用油淡季國際油價跌 下週汽油估降1角

北半球進入秋天用油淡季，加上美國商用原油庫存持續增加，國際油價下跌。按浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估17日凌晨零時起，汽油每公升不調整或調降新台幣0.1元，柴油調降0.1至0.2元。

若按照預估，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元或27元、95無鉛汽油每公升28.6元或28.5元、98無鉛汽油每公升30.6元或30.5元、超級柴油每公升25.6元或25.5元。

中油累算至11月13日的調價指標7D3B週均價為64.28美元，較上週65.21美元下跌0.93美元。本週新台幣兌美元匯率為31.053元，較上週30.939元貶值0.114元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價不調整，柴油調降0.1元。

中油啟動平穩措施後，預估下週汽油不調整或調降0.1元，柴油調降0.1至0.2元。台灣中油將於16日中午12時公布實際調整金額。