預售市場供需失衡！9月交易量探57個月新低 開發商恐面財務壓力

預售市場買氣慘，開發商壓力增大。據信義房屋（9940）統計，9月預售揭露僅2,084件，較去年同期的8,242件大減6千多件，年減75%，探近57個月以來的新低。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，由於今年預估住宅開工數量會超過11萬戶，但今年預售揭露數量可能會跌破4萬件，為數不少的房屋可能預售階段賣不完，短期內供需失衡，體質不健全的開發商恐怕會感受到財務壓力。

進一步觀察六都9月預售揭露建樹，台北市共159件，年減74%；新北市相對穩健，共455件，但仍年減63%；桃園市374件，年減76%；台中市339件，年減79%；台南市164件，年減73%；高雄市160件，年減80％。

曾敬德表示，以過去預售市場經驗來看，單月賣個7、8千件都算是有人氣的市場，谷底也有個單月5千件的交易量能，景氣好則是可以衝破單月成交1萬件以上；去年就是上半年景氣大好，平均單月衝到銷售超過1.3萬件，最近則是單月都不到3千件的水準，交易跟去年已經不是腰斬而是膝蓋斬。