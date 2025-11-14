快訊

北市近捷運士林新社宅剛住9個月就長壁癌 牆被撞破洞沒人修

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市議員陳怡君說，華榮社宅內的避難指引牌壞掉，不只沒重裝，還隨意棄置地上。圖／陳怡君提供
北市府近年持續興建社會住宅，市長蔣萬安今赴議會專案報告社宅推動進度，民進黨議員陳怡君點出社宅維護管理的螺絲掉滿地，包含居民入住9個月，建物就長壁癌、電梯使用許可證過期、停車場牆壁被撞破洞等缺失。蔣萬安回應，該改進會來改進。

華榮社宅鄰近捷運士林站，基地面積3090平方公尺，是一棟地下3層、地上11層建物，設有118戶社宅、市場、台北市立圖書館士林分館、居家托育服務中心等社福設施。台北市都發局今年1月跟住戶簽約、2月陸續點交入住。

陳怡君接獲居民反映，2月入住至今9個月，圖書館還在裝修，12月才開幕，但現場沒張貼公告，圖書館的指引牌跟工程告示牌都放在地上，大家都在問何時要開幕？另外，地下室停車場的設計不貼心，停車位沒有車擋，導致有些車主倒車不慎把牆破洞，兩個大洞迄今沒人報修。

她提及，社宅電梯的建築物升降設備使用許可證以一張影印紙浮貼在電梯內部，而且7月3日到期，迄今已過期4個月，質疑市府不重視居民安全；社宅內的避難指引牌壞掉，不只沒重裝，還隨意棄置地上。另外，社宅逃生梯的每層樓窗口都開了大洞口，每逢大雨，雨水潑灑進來，窗旁的牆壁甚至已有壁癌、油漆剝落。

蔣萬安回應，缺失還在保固期間，即刻請廠商來修繕，也請都發局等相關業管同仁到現場了解會勘，該改進會來改進。

台北市更新處表示，華榮社宅西側樓梯以戶外梯設計兼具避難逃生考量，遇雨導致油漆剝落，將責成廠商於開口處周邊加強防水處理；地下停車場空間已由住都中心招商委託停車管理單位營運，將請中心研擬增加車擋或其他防護措施。

住都中心說，華榮社宅共7部電梯，相關許可證已於7月申請更新完成，有效期限至明年7月3日；該部電梯舊的許可證未撤除，已立即撤下舊版，並將重新調整期限內的許可證張貼在電梯內部。撤下避難指示牌部分，該區域為市立圖書館樓層，由於仍於裝修期間尚未對外開放，因施工需求而先行撤下。

北市華榮社宅西側樓梯以戶外梯設計兼具避難逃生考量，議員陳怡君接獲民眾陳情，入住9個月已長出壁癌、油漆剝落。圖／陳怡君提供
北市議員陳怡君接獲居民反映，2月入住華榮社宅至今9個月，圖書館12月才開幕，但現場沒張貼公告，圖書館的指引牌跟工程告示牌都放在地上。圖／陳怡君提供
北市議員陳怡君指出，華榮社宅地下室停車場的牆壁被民眾撞破洞，卻無人報修。圖／陳怡君提供
北市華榮社宅西側樓梯以戶外梯設計兼具避難逃生考量。圖／陳怡君提供
北市華榮社宅西側樓梯以戶外梯設計兼具避難逃生考量，議員陳怡君接獲民眾陳情，入住9個月已長出壁癌、油漆剝落。圖／陳怡君提供
