價差大！北市四行政區公寓比大樓熱門 這地方差最多

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。永慶房屋提供
房市示意圖。永慶房屋提供

永慶房產集團統計近一年北市各區住宅大樓及公寓交易價量，信義區大樓與公寓價差最明顯，逼近五成；另外，整體大樓交易量雖高於公寓，不過信義、士林、文山與北投公寓四個行政區交易量比大樓多，顯示公寓在當地仍占房市主流。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，信義區住宅大樓交易集中在信義計畫區、松仁路，近一年均價每坪約105.2萬元。公寓則多位於吳興街、永吉路、光復南路，平均每坪70.9萬元，與大樓相差33.3萬元，價差幅度高達48.4%。

由於公寓房價相對住宅大樓親民許多、得房率高，也成為多數購屋民眾入住信義區的務實選項。

住宅大樓與公寓價差幅度排名第二的是士林區。陳金萍指出，士林區生活機能成熟，近一年住宅大樓房價約84.2萬元；公寓房價約58.2萬元，與住宅大樓每坪價差26萬元，價差幅度達44.7%。

交易量方面，公寓257戶較住宅大樓110戶要多上147戶，顯示士林區公寓5字頭房價，且與住宅大樓有著超過四成的價差幅度，也讓公寓產品成為士林區房市交易的主流。

位處台北市南端與北端的文山區與北投區，也是近一年公寓交易量大於住宅大樓的行政區。

陳金萍分析，文山區與北投區屬於台北市的蛋白區，房價相對親民實惠，文山區公寓房價每坪約49.9萬元，與大樓價差18.7萬元，北投公寓每坪約52.1萬元，與大樓價差15.5萬元，也是12行政區中大樓與公寓價差較小的兩個行政區。整體而言，文山區、北投區公寓房價落在4字頭尾、5字頭初，對於想在台北市購屋的民眾來說相當具有吸引力。位於台北市蛋黃區的中山區，住宅大樓與公寓價差則僅26.4%，全台北市最低。

陳金萍表示，中山區由於地段精華、交通便捷，商業活動興盛也吸引人潮聚集，近一年住宅大樓房價每坪89.9萬元，公寓房價每坪71.1萬元，價差與價差幅度相對其他行政區要小。

儘管中山區公寓屋齡通常較高，但多位在交通、學區、商圈機能發達的地段，因此房價有所支撐而更貼近住宅大樓房價。而中山區生活機能的地段優勢，也讓近一年住宅大樓交易達到429戶，成為12行政區中近一年住宅大樓交易量最多的行政區。

台北市行政區住宅大樓與公寓交易價量 資料來源／永慶房屋
台北市行政區住宅大樓與公寓交易價量 資料來源／永慶房屋

