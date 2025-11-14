新光鋼董事長：鋼鐵業非沒落傳產 深化布局綠能、物流拚轉型

新光鋼（2031）14日舉行創立60周年慶典，董事長粟明德致詞表示，新光鋼能一路走到今天，要感謝供應商、客戶，以及所有同仁；並勉勵同業，新光鋼從鋼材裁剪加工，近十年轉型有成，布局綠能及物流中心，證實鋼鐵業並非沒落傳產，而是建設美麗新台灣的中堅份子。

粟明德致詞中感謝各領域的合作夥伴。他說，首先感謝原料供應商中鋼（2002）支持，在中鋼供料下，兩家公司已合作超過45年，中鋼現任董事長黃建智，過去更曾協助新光鋼，協力外銷鍍金鋼板到巴西。在風光電領域，更感謝JFE、新日鐵、住友商社及美生金屬等企業，提供原料供應及各項支持。

粟明德表示，新光鋼鐵在近十年開始轉型，配合政府前瞻建設，跨足離案風電、太陽光電、台商回流等工作，業績持續成長。目前更積極推進漁電共生，嘉義義竹案場已開發250公頃、超過200千瓩（MW）裝置容量，未來也將至屏東進行開發。他更強調，新光鋼能成功開拓綠能事業，世紀鋼（9958）是重要夥伴，世紀鋼構三家子公司，對台灣離岸風電的自製，貢獻卓著。

新光鋼14日在台北圓山大飯店舉行創立60周年慶典，中鋼、世紀鋼、華新麗華（1605）、日本JFE等企業均到場，日本JFE顧問西馬孝文、宏碁（2353）創辦人施振榮、中鋼董事長黃建智、世紀鋼董事長賴文祥先後致詞，新光鋼創辦人張添澄、前法務部長蔡清祥等也到場。

新光鋼創立於1965年，由打鐵仔街起家，從三重鐵工廠、鋼材裁剪加工中心、全台鋼材通路的建立，到鋼構工程與跨域風光水電事業拓展，以一站式整合服務模式支援台灣製造業與公共建設，就如同「鋼鐵業界的好市多（Costco）」。新光鋼鐵並表示，面對國內外產業環境與市場需求變化，新光鋼鐵持續推動組織轉型與技術升級，以穩健步伐拓展營運版圖。