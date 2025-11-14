快訊

名嘴批坑殺觀光客！龜吼漁港黃金果4顆988 攤商反擊：多年來明碼實價

代丟垃圾無許可證！「垃可」被檢警調查客服斷聯 官網致歉：暫停營運

還要買17？iPhone 18 Pro手機「2大改版願望」 蘋果聽到了

新光鋼董事長：鋼鐵業非沒落傳產 深化布局綠能、物流拚轉型

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
新光鋼14日舉行創立60週年慶典，董事長粟明德致詞。任君翔／攝影
新光鋼14日舉行創立60週年慶典，董事長粟明德致詞。任君翔／攝影

新光鋼（2031）14日舉行創立60周年慶典，董事長粟明德致詞表示，新光鋼能一路走到今天，要感謝供應商、客戶，以及所有同仁；並勉勵同業，新光鋼從鋼材裁剪加工，近十年轉型有成，布局綠能及物流中心，證實鋼鐵業並非沒落傳產，而是建設美麗新台灣的中堅份子。

粟明德致詞中感謝各領域的合作夥伴。他說，首先感謝原料供應商中鋼（2002）支持，在中鋼供料下，兩家公司已合作超過45年，中鋼現任董事長黃建智，過去更曾協助新光鋼，協力外銷鍍金鋼板到巴西。在風光電領域，更感謝JFE、新日鐵、住友商社及美生金屬等企業，提供原料供應及各項支持。

粟明德表示，新光鋼鐵在近十年開始轉型，配合政府前瞻建設，跨足離案風電、太陽光電、台商回流等工作，業績持續成長。目前更積極推進漁電共生，嘉義義竹案場已開發250公頃、超過200千瓩（MW）裝置容量，未來也將至屏東進行開發。他更強調，新光鋼能成功開拓綠能事業，世紀鋼（9958）是重要夥伴，世紀鋼構三家子公司，對台灣離岸風電的自製，貢獻卓著。

新光鋼14日在台北圓山大飯店舉行創立60周年慶典，中鋼、世紀鋼、華新麗華（1605）、日本JFE等企業均到場，日本JFE顧問西馬孝文、宏碁（2353）創辦人施振榮、中鋼董事長黃建智、世紀鋼董事長賴文祥先後致詞，新光鋼創辦人張添澄、前法務部長蔡清祥等也到場。

新光鋼創立於1965年，由打鐵仔街起家，從三重鐵工廠、鋼材裁剪加工中心、全台鋼材通路的建立，到鋼構工程與跨域風光水電事業拓展，以一站式整合服務模式支援台灣製造業與公共建設，就如同「鋼鐵業界的好市多（Costco）」。新光鋼鐵並表示，面對國內外產業環境與市場需求變化，新光鋼鐵持續推動組織轉型與技術升級，以穩健步伐拓展營運版圖。

新光鋼 董事長 中鋼
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

全家便利商店攜手舊鞋救命協會 舉辦舊鞋捐贈東非貧童活動

國壽攻物流砸45億元獵地 預估投資報酬率3%以上

中鋼2025年前三季 EPS -0.27元 力拚突圍

中鋼10月營收年減12%

相關新聞

價差大！北市四行政區公寓比大樓熱門 這地方差最多

永慶房產集團統計近一年北市各區住宅大樓及公寓交易價量，信義區大樓與公寓價差最明顯，逼近五成；另外，整體大樓交易量雖高於公...

北市近捷運士林新社宅剛住9個月就長壁癌 牆被撞破洞沒人修

北市府近年持續興建社會住宅，市長蔣萬安今赴議會專案報告社宅推動進度，民進黨議員陳怡君點出社宅維護管理的螺絲掉滿地，包含居...

新光鋼董事長：鋼鐵業非沒落傳產 深化布局綠能、物流拚轉型

新光鋼（2031）14日舉行創立60周年慶典，董事長粟明德致詞表示，新光鋼能一路走到今天，要感謝供應商、客戶，以及所有同...

泰山30坪以上住宅房價下跌 小宅卻逆勢上漲10％

台北市房價居高不下，位於新北蛋白區的泰山，憑藉親民房價與建設話題，也成為不少購屋族的首選落腳地。根據實價登錄資料，目前泰...

房市翻轉再等等？法拍量寫新低 北市半年僅拍出31件

全台房市買氣趨冷之際，象徵「房市反指標」的法拍量卻依然萎縮。住商機構據內政部資料，全台上半年法院拍定成屋總件數僅853件...

泰山房價跌了！這坪數成生死線：超過跌11%、以下漲10%

新北泰山鄰近林口、新莊，周邊產業園區帶來穩定的居住需求，加上機場捷運開通後，也吸引了不少雙北通勤族的駐足，根據實價資料，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。