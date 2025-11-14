泰山30坪以上住宅房價下跌 小宅卻逆勢上漲10％

台北市房價居高不下，位於新北蛋白區的泰山，憑藉親民房價與建設話題，也成為不少購屋族的首選落腳地。根據實價登錄資料，目前泰山的平均房價約為每坪40.8萬元，年減5.8%。

進一步觀察區內不同坪數住宅的房價變化，30坪以上產品，從均價一坪45.9萬元下修到40.8萬元，跌幅達11%，30坪以下的小宅產品卻從每坪37萬元上升至每坪40.7萬元，漲幅高達10%，呈現逆勢上漲的態勢。

中信房屋泰山十八甲加盟店店長許榮展表示，目前市場交易以首購族為主流，小坪數住宅入手門檻相對較低，又有新青安政策助攻，仍是市場上的熱門產品，價格自然也更具支撐力。

許榮展表示，中、大坪數住宅仍有其受眾，但在整體房市降溫的氛圍下，民眾購屋心態較為觀望，導致今年此類產品的交易量明顯萎縮，且成交案件又多集中在屋齡20年以上、單價相對較低的中古屋，缺乏新建案的拉抬，平均房價自然隨之下修。

反觀30坪以下的小宅產品，目前區內小宅產品總價帶普遍落在600-1,000萬元，剛好也符合新青安政策的貸款額度，在投資客退場、首購族當道的趨勢下，小宅產品順勢成為市場上的熱門，其價格也因此獲得有力支撐。

許榮展指出，對於有自住需求的購屋者而言，當前市場氣氛趨冷，屋主的心態已見軟化，開價會更貼近市場行情，所以現在反而是消費者積極看屋、大膽議價的好時機。

至於在區域選擇方面，十八甲重劃區開發較早，區內生活機能已經相當成熟，擁有泰山公有市場、全聯、泰山運動中心等設施，能充分滿足居民日常所需，目前區內中古屋房價仍普遍落在4字頭，新建案則落在5-6字頭，與雙北精華區相比，CP值相當高，再加上其地理位置緊鄰未來重點發展的塭仔圳重劃區，極有機會優先承接發展紅利，的確是相當值得購屋民眾關注的區塊。