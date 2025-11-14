快訊

陸召日大使要求撤回高市言論 日政府不為所動：對台立場未變

中國對日本怒了？要求日方撤回言論「否則後果自負」

傳統市場怎防買到毒雞蛋？資深菜販教「1招」 用手機秒辨識

泰山30坪以上住宅房價下跌 小宅卻逆勢上漲10％

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
近一年泰山區不同面積住宅平均房價變化。資料來源／中信房屋
近一年泰山區不同面積住宅平均房價變化。資料來源／中信房屋

台北市房價居高不下，位於新北蛋白區的泰山，憑藉親民房價與建設話題，也成為不少購屋族的首選落腳地。根據實價登錄資料，目前泰山的平均房價約為每坪40.8萬元，年減5.8%。

進一步觀察區內不同坪數住宅的房價變化，30坪以上產品，從均價一坪45.9萬元下修到40.8萬元，跌幅達11%，30坪以下的小宅產品卻從每坪37萬元上升至每坪40.7萬元，漲幅高達10%，呈現逆勢上漲的態勢。

中信房屋泰山十八甲加盟店店長許榮展表示，目前市場交易以首購族為主流，小坪數住宅入手門檻相對較低，又有新青安政策助攻，仍是市場上的熱門產品，價格自然也更具支撐力。

許榮展表示，中、大坪數住宅仍有其受眾，但在整體房市降溫的氛圍下，民眾購屋心態較為觀望，導致今年此類產品的交易量明顯萎縮，且成交案件又多集中在屋齡20年以上、單價相對較低的中古屋，缺乏新建案的拉抬，平均房價自然隨之下修。

反觀30坪以下的小宅產品，目前區內小宅產品總價帶普遍落在600-1,000萬元，剛好也符合新青安政策的貸款額度，在投資客退場、首購族當道的趨勢下，小宅產品順勢成為市場上的熱門，其價格也因此獲得有力支撐。

許榮展指出，對於有自住需求的購屋者而言，當前市場氣氛趨冷，屋主的心態已見軟化，開價會更貼近市場行情，所以現在反而是消費者積極看屋、大膽議價的好時機。

至於在區域選擇方面，十八甲重劃區開發較早，區內生活機能已經相當成熟，擁有泰山公有市場、全聯、泰山運動中心等設施，能充分滿足居民日常所需，目前區內中古屋房價仍普遍落在4字頭，新建案則落在5-6字頭，與雙北精華區相比，CP值相當高，再加上其地理位置緊鄰未來重點發展的塭仔圳重劃區，極有機會優先承接發展紅利，的確是相當值得購屋民眾關注的區塊。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，泰山房價基期低，又鄰近林口、新莊等地，周邊產業園區能夠帶來穩定的居住需求，再加上機場捷運開通後，也吸引了不少雙北通勤族的駐足，未來隨著塭仔圳重劃區與五泰輕軌的建設陸續推進，泰山的後市發展的確相當具有想像空間，建議有自住需求或打算長期持有的購屋民眾，不妨及早規劃。

圖泰山十八甲重劃區街景。圖／中信房屋泰山十八甲加盟店提供
圖泰山十八甲重劃區街景。圖／中信房屋泰山十八甲加盟店提供

泰山 房價 市場
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

泰山前董座詹岳霖進軍寵物食品 談泰山賣掉金雞母全家股權：so stupid

最澎湃的馬拉松就快起跑 田中馬今曝光任賢齊返鄉開唱

3違規作為害公司挨罰250萬！泰山向前董座詹景超求償 法院全數判賠

「香菜氣泡水」真的來了！「泰山冰果室」限定8日 光復超人免費喝調飲

相關新聞

泰山30坪以上住宅房價下跌 小宅卻逆勢上漲10％

台北市房價居高不下，位於新北蛋白區的泰山，憑藉親民房價與建設話題，也成為不少購屋族的首選落腳地。根據實價登錄資料，目前泰...

房市翻轉再等等？法拍量寫新低 北市半年僅拍出31件

全台房市買氣趨冷之際，象徵「房市反指標」的法拍量卻依然萎縮。住商機構據內政部資料，全台上半年法院拍定成屋總件數僅853件...

泰山房價跌了！這坪數成生死線：超過跌11%、以下漲10%

新北泰山鄰近林口、新莊，周邊產業園區帶來穩定的居住需求，加上機場捷運開通後，也吸引了不少雙北通勤族的駐足，根據實價資料，...

沒人斷頭也沒人想買、法拍市場冷爆！北市半年僅拍定31件

全台房市買氣冷，法拍市場更冷。住商機構據內政部資料，全台上半年法院拍定成屋總件數僅853件，創2009年以來同期新低，六...

創業族創業基金平均95萬起跳 虧損達63%就停損

上班族面對工時長又低薪，不少人寧可自行創業，yes123求職網「勞工創業夢想調查」顯示，想創業的勞工創業資金來源主要是存...

「虧損速度太快」只排第三！創業者五成一收攤 結束營業二大原因出爐

yes123求職網「勞工創業夢想調查」顯示，想要創業的青年及中年族群都高達八成以上，其中只有39%付諸行動；已經創業者中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。