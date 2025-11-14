房市翻轉再等等？法拍量寫新低 北市半年僅拍出31件

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
六都暨全台近年上半年法院拍定成屋總件數。資料來源／住商機構
全台房市買氣趨冷之際，象徵「房市反指標」的法拍量卻依然萎縮。住商機構據內政部資料，全台上半年法院拍定成屋總件數僅853件，創2009年以來同期新低，更是2009年法拍量的十分之一；其中，六都以北市拍出件數最少，整整上半年北市法拍僅拍出31件。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，房市雖屬冷淡，惟不論股市或景氣尚佳，致使房屋持有者經濟上仍有得支撐，少有房貸違約情形，且縱有違約也能在市場降價出脫，致使法拍量體較顯疲弱。

據內政部數據，全台近年來法拍量體2009年達到巔峰，當時甫經歷2008年金融風暴，全台僅上半年法院拍定成屋即達到7,972件，之後逐年下滑，直至2014至2024年間，上半年法拍拍定成屋件數維持在千餘件上下，到今年上半年卻僅剩853件，與2024年同期相比下跌20.9%，創下2009年以來同期新低。

賴志昶指出，全台法院拍定件數下探，主要是二大原因，一是受AI浪潮推波助瀾之下，台灣經濟表現俱佳，就算上半年受美國總統川普的對等關稅議題衝擊，持屋者資產亦未受重大波動，便有餘裕長期持有房產，致使全台房貸違約率仍維持低檔。

此外，房市買氣雖大幅重挫，惟隱性買盤仍在，屋主就算有斷頭風險，只要給足「甜甜價」還是能找到買方，因此也不會讓愛屋流入法拍市場，整體而言，在市場供給漸少情形之下，法拍量體呈現歷史新低。

另細看六都，台北市歷經上半年法院僅拍定31件成屋，為六都最少，也是該市有2009年以來同期最低。賴志昶補充，北市物件房價多屬高價位，少有高槓桿投資族群進駐，亦相對降低區域房貸違約風險；另一方面，北市持屋者多屬中產階級，資產實力較顯無虞，且皆屬長期持有者居多，尤其全台股市仍具前景情況下，少有急迫的資產轉移需求。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，目前銀行限貸問題難解，市場房貸利率亦處高檔，屋主貸款負擔恐將越來越重，適逢房市氣氛反轉之際，維持多年來的低法拍量，難保未來出現變化，不過法拍市場若能出現破底價格，對於目前窒息的房市也並非壞事。

房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
