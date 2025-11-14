泰山房價跌了！這坪數成生死線：超過跌11%、以下漲10%
新北泰山鄰近林口、新莊，周邊產業園區帶來穩定的居住需求，加上機場捷運開通後，也吸引了不少雙北通勤族的駐足，根據實價資料，目前泰山平均房價約為每坪40.8萬，相較於去年同期的43.3萬，下修5.8%，仍守住4字頭。
進一步觀察區內不同坪數住宅的房價變化，成交量較多的30坪以上產品，從均價一坪45.9萬下修到40.8萬，一坪跌5萬，跌幅達11%；交易較少的30坪以下小宅，則從每坪37萬元上升至40.7萬元，漲幅10%，呈現逆勢上漲的態勢。
中信房屋泰山十八甲加盟店店長許榮展表示，目前市場交易以首購族為主流，小坪數住宅入手門檻相對較低，又有新青安政策助攻，仍是市場上的熱門產品，價格自然也更具支撐力。
許榮展表示，中、大坪數住宅仍有需求，但在整體房市降溫氛圍下，民眾購屋心態較為觀望，今年此類產品交易量明顯萎縮，且成交案件多集中在屋齡20年以上、單價相對較低的中古屋，缺乏新建案的拉抬，平均房價自然隨之下修。
反觀30坪以下的小宅產品，目前區內小宅產品總價帶普遍落在600-1,000萬元，剛好也符合新青安政策的貸款額度，在投資客退場、首購族當道的趨勢下，小宅產品順勢成為市場上的熱門，其價格也因此獲得有力支撐。
許榮展指出，對於有自住需求的購屋者而言，當前市場氣氛趨冷，屋主的心態已見軟化，開價會更貼近市場行情，所以現在反而是消費者積極看屋、大膽議價的好時機。
在區域選擇方面，十八甲重劃區開發較早，區內生活機能已經相當成熟，擁有泰山公有市場、全聯、泰山運動中心等設施，能充分滿足居民日常所需。
目前區內中古屋房價仍普遍落在4字頭，新建案則落在5-6字頭，與雙北精華區相比，CP值相當高，再加上其地理位置緊鄰未來重點發展的塭仔圳重劃區，極有機會優先承接發展紅利，的確是相當值得購屋民眾關注的區塊。
中信房屋研展室副理莊思敏指出，泰山房價基期低，未來隨著塭仔圳重劃區與五泰輕軌的建設陸續推進，泰山的後市發展相當具有想像空間。
