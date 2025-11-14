沒人斷頭也沒人想買、法拍市場冷爆！北市半年僅拍定31件

全台 房市 買氣冷， 法拍 市場 更冷。住商機構據內政部資料，全台上半年法院拍定成屋總件數僅853件，創2009年以來同期新低，六都以北市拍出件數最少，上半年北市法拍僅拍出31件。

大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，房市冷，但股市、經濟景氣尚佳，房貸族在經濟上仍有支撐，少有房貸違約情形，縱有違約也能在成屋市場上降價出脫，法拍量較少，加上限貸令衝擊，民眾進場意願低，拍定量因此創下新低。

據內政部數據，近年全台法拍量2009年達到巔峰，當時經歷2008年金融風暴，全台僅上半年法院拍定成屋即達到7,972件，之後逐年下滑，直至2014至2024年間，上半年法拍拍定成屋件數維持在千餘件上下。

到今年上半年卻僅剩853件，與2024年同期相比下跌20.9%，創下同期歷史新低。

賴志昶指出，全台法院拍定件數下探，主要有二大原因：

一是AI浪潮推波助瀾之下，台灣股市、經濟表現俱佳，就算上半年受美國總統川普的對等關稅議題衝擊，持屋者資產亦未受重大波動，全台房貸違約率仍維持低檔。

其次，房市買氣雖大幅重挫，但隱性買盤仍在，屋主就算有斷頭風險，只要給「甜甜價」還是能找到買方，因此也不會讓愛屋流入法拍市場，整體而言，在市場供給漸少情形之下，法拍量體呈現歷史新低。

另細看六都，台北市歷經上半年法院僅拍定31件成屋，為六都最少，也是該市有統計以來同期最低。

賴志昶分析，北市物件房價多屬高價位，少有高槓桿投資族群進駐，亦相對降低區域房貸違約風險。另一方面，北市持屋者多屬中產階級，且皆屬長期持有者居多，尤其全台股市仍具前景情況下，少有急迫的資產轉移需求。