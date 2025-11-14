快訊

創業族創業基金平均95萬起跳 虧損達63%就停損

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
上班族面對工時長又低薪，不少人寧可自行創業。示意圖。圖／本報資料照片
上班族面對工時長又低薪，不少人寧可自行創業，yes123求職網「勞工創業夢想調查」顯示，想創業的勞工創業資金來源主要是存款加上貸款，平均要準備的創業金達95萬元，萬一經營虧損，平均累積虧損達資金的63.5%，就會放棄經營。

調查發現，對於想創業的上班族，如果想籌措創業資金，在可複選狀況下，主要的管道又會有：「個人存款」(75.1%)、「向銀行貸款」(65%)、「向父母或親友借錢」(44.7%)，以及「網路集資」(34.8%)、「變賣財產」(22.8%)、「打零工、兼差賺外快」(18.8%)。

此次調查結果顯示，有創業夢想的上班族預估，總資金「至少」平均需要準備94.9萬元；而且有57.8%選擇「獨資」，也有42.2%選擇「合夥」方式。

對於創業模式，在可複選狀況下，雖然有八成(80.1%)的人，仍然希望「自創品牌」；但也有38.8%想透過「加盟」的方式；也還有32.2%想要「代理品牌」；以及15.4%想採取「代工生產」。在主攻的通路方面，則有高達六成二(62.3%)表示，如果創業的話，將採取「網路與實體通路並重」的策略。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，除了金援的多寡外，還有如何運用錢，恐怕更成為創業勝敗的關鍵。一般來說，評估創業的所有開銷，除了考量大環境的景氣變數外，還要考慮到軟硬體設備、租金、水電費，以及人事與原料等成本：大致上可分成開辦費用、營運周轉金，還有準備金等以上這三大部分。

一旦投入近百萬元創業，當然更希望生意穩定後，能有相對滿意的盈餘出現。對於有創業夢的勞工來說，期盼靠著創業，至少平均每個月能獲利9.9萬元。因此若以每月預期獲利99K，還有準備的資金94.9萬元，將這兩個平均值拿來推估，這群有創業夢的人，平均希望在9.6個月左右，也就是想要十個月以內完全回本。

但是想撐到真正獲利又回本，其實不容易，因此要有設立停損點的打算。從yes123求職網的調查發現，平均累積虧損達到資金的63.5%，就會放棄經營。其中仍有少數，也就是一成一(11%)的人要到出現所謂「倒貼」狀況時(虧損達資金100%以上)，才會考慮放下生意。

楊宗斌建議，創業認賠退場並不代表全盤皆輸，畢竟「留得青山在，不怕沒柴燒」：或許換個角度想，一方面自己得到失敗的寶貴經驗，另一方面保留部分資金，仍有機會東山再起，重返創業市場，不必太過執著於眼前收攤的結果，設立停損點更重要。

