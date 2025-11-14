「虧損速度太快」只排第三！創業者五成一收攤 結束營業二大原因出爐

快訊

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
餐飲業職場示意圖。圖／AI生成
yes123求職網「勞工創業夢想調查」顯示，想要創業的青年及中年族群都高達八成以上，其中只有39%付諸行動；已經創業者中，只有27.6%仍經營中，五成一已收攤，結束營業三大原因依序是「後續資金不足」、「缺乏客源」、「虧損速度超乎預期」。

yes123求職網創業調查顯示， 八成八上班族都有創業夢想，但真正落實創業計畫的人，其實並不算太多，調查顯示，八成八想創業者中，60.7%屬於「有過夢想，但沒有付諸行動」；代表只有39.3%是「付諸行動」的。

「付諸行動」的人中，還分成：51.2%屬於「已經收掉或轉手」；21.2%為「目前正在籌備中」；27.6%是「目前仍在經營中」。

雖然付諸行動者現階段仍有27.6%營業中，但是累計從開始創業迄今，僅有35.2%已經「回本」；這代表還有六成五(64.8%)處於「沒有回本」的狀態。

曾經創業過，但已經結束經營的人，他(她)們收掉生意的原因，在可複選狀況下，又分別為：「後續資金不足」(56.9%)、「缺乏客源」(53.4%)、「虧損速度超乎預期」(50.9%)，以及「辦公室或店面租金太高」(40.9%)、「專業技術能力不足」(36.2%)。

至於失敗退場的其他原因，還依序分別有：「原料成本過高」(30.2%)、「人事管理能力不足」(26.3%)、「選錯合作(加盟)夥伴」(22.4%)，以及「財務會計能力不足」(19.4%)、「無法馬上賺大錢」(15.9%)。

創業其實並不輕鬆，除了要跳脫「舒適圈」外，恐怕避免不了「過勞」。調查就發現，對曾經付諸行動創業的人來說，每天平均會花10.3小時在「經營事業」上；其中表示達「12小時(含)以上」的，更占了25.4%。難怪有77.9%的人透露，覺得投入時間比起「當上班族」的工時，其實創業是「比較長的」；認為「持平的」，也有18.3%；僅有3.8%覺得時間「比較短」。

