房市急凍！台中這1區驚見「房價凹陷區」買家1/3是彰化人原因曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
巨陽建設在烏日市中心推出新案，以「一站到高鐵、4字頭入主烏日市心」親民價搶客。記者趙容萱／攝影
巨陽建設在烏日市中心推出新案，以「一站到高鐵、4字頭入主烏日市心」親民價搶客。記者趙容萱／攝影

全台房市急凍，觀望氣氛濃厚。房仲分析，台中市烏日區有高鐵三鐵共構加持，全國最大台中高鐵娛樂購物城D-ONE第一大天地動工中，房市吹起讓利風，成為房價凹陷區，尤其高鐵特區、烏日市中心新案房價以「4字頭」搶市，受地利之便，彰化人買房約占3成。

住商機構中區協理賴萬認為，中彰投為共同生活圈，且有台中捷運綠線延伸彰化規畫，更讓台中高鐵站所在地的烏日區成為房市新焦點。台中高鐵站作為高鐵、台鐵、捷運「三鐵共構」的交通樞紐，周邊房市潛力備受矚目，近期價格回檔，更讓買氣加溫。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章觀察，台中高鐵特區新案均價在5字頭，主力產品為2房，櫻花建設新案採讓利策略，每坪成交均價為4字頭，今年以來成交量達145筆，自住客埋單。另外，彰化人因台中高鐵站區交通便利，就學、就業，探親方便等地緣因素，不少人到烏日買房。

巨陽建設業務部協理葉侑庭說，巨陽建設在烏日市中心的中山路商圈推出新案，以「一站到高鐵、4字頭入主烏日市心」親民價搶客。購屋客五成是烏日在地自營商、企業二代，另有三成是彰化人。

葉侑庭指出，巨陽建設旗下擁有甲級豐詣營造，多年來採取「開發規畫、興建銷售、交屋保固」一條龍服務；新案基地面積逾千坪，以「全街廓森活造鎮計畫」為藍本，採取雙塔建築設計，全棟規畫73%宜居樹島，擁有約2坪的雙植樹陽台，格局為戶戶三面採光、純3房格局。

彰化購屋客表示，會入手烏日市中心，主要還是看上此區交通便捷、發展可期，鄰近捷運烏日站，周邊商圈成熟，鄰近烏日國小、烏日國中，以及明道中學，附近有6座公園環繞，上學、上班便利，更重要是回彰化老家探親也很方便。

全台最大百貨購物中心「D- ONE第一大天地」今年4月底舉行立柱典禮，預計2026年底完工。圖／第一大國際提供
全台最大百貨購物中心「D- ONE第一大天地」今年4月底舉行立柱典禮，預計2026年底完工。圖／第一大國際提供
台中市烏日區景觀。記者趙容萱／攝影
台中市烏日區景觀。記者趙容萱／攝影

高鐵 房市
