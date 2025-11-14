陶朱隱園被買方砍價9千萬後 中工「鳴森苑」建案地下室又失火

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

中工（2515）13日下午重大訊息公告，10月23日「陶朱隱園」17樓交易戶，因「近日新聞報導，客戶提出再次議價，交易金額調整為11.1億元」。不料13日晚間位於台北市民生社區「鳴森苑」工地地下室發生火災，中工13日傍晚發表聲明表示，本次事件初步判斷發生於工地地下三樓區域，目前起火原因尚在釐清。

中華工程指出，針對民生社區「鳴森苑」工地地下室火警，強調持續強化工安管理與預防機制。

中工表示，本次事件初步判斷發生於工地地下三樓區域，目前起火原因尚在釐清。火勢在第一時間即由現場工務人員發現，消防單位亦迅速到場協助撲滅。現場無人員傷亡，財物損失有限，目前火警現場已全面封鎖，並配合消防及相關主管機關進行進一步調查，以釐清詳細原因。

中工指出，對於任何工地安全事件一向秉持最嚴謹的態度，除即刻召開內部檢討會議外，亦同步進行以下改善與強化措施，第一全面檢視各工地臨時用電系統與防火管理機制，確保符合最新安全標準，第二強化施工現場工安教育訓練，提升工務與承攬人員應變與防火意識，第三增設定期安全稽核與突擊檢查制度，第四完善緊急通報與即時應變流程，確保任何異常情況能在最短時間內控制與處理。

中工再次強調，公司自創立以來，始終以「安全、品質、誠信」為最高原則，並持續投資於工安管理系統的升級與人員訓練。我們將以本次事件為警惕，全面檢討、落實預防，避免任何類似事故再次發生，確保工地安全與周邊居民的安心。

中工 工安 陶朱隱園
相關新聞

陶朱隱園價格再砍 17樓交易價由12億降為11.1億

超級豪宅「陶朱隱園」傳議價消息。中華工程（中工）今（13）日發布公告指出，原於10月下旬以12億元處分的陶朱隱園17樓1...

買下首枚比特幣！大豐電啟動數位資產儲備策略 為台灣上市櫃首家

有線電視與寬頻業者大豐電（6184）13日宣布，已於11日完成購買1枚比特幣（Bitcoin），正式啟動「比特幣作為長期...

9千萬蒸發？寶佳突襲中工驚嚇客戶 「陶朱隱園」買家回頭砍價、11.1億成交

中工（2515）13日重大訊息公告，10月23日「陶朱隱園」17樓交易戶，因「近日新聞報導，客戶提出再次議價，交易金額調...

全家搶進微型商圈！科技店4.0「拿了就走」登場

全家（5903）科技店4.0「拿了就走」正式登場！全家13日宣布科技店4.0於桃園楊梅工業區——台灣電綜股份有限公司廠區...

新北防災都更修法 排除工業區與非住宅使用對象

為回歸防災都更保障居住安全的政策初衷，新北市政府日前公告修正「防災專案計畫」，明確排除位於工業區與無住宅使用之建物適用對...

白話財經EP174｜冷了大半年 年底新車款一台接一台 Q4台灣車市終於動起來

今年以來，汽車市場因著美國對等關稅議題搖擺不定，動能孱弱，這讓台灣汽車市場前10月累計銷量僅有33萬輛，較去年同期衰退約12.4%。 不過，隨著年底到來，各大車商新車款一輛接一輛的推出，加上貨物稅減徵，車市10月單月銷量回溫到3萬4000輛，比9月份成長7.1%。 從現在到農曆年前仍有一段銷售衝刺期，車市會有哪些新變化呢？本集白話財經邀請聯合報財經中心記者林海，來跟我們聊聊今年台灣汽車市場的變化。

