陶朱隱園被買方砍價9千萬後 中工「鳴森苑」建案地下室又失火

中工（2515）13日下午重大訊息公告，10月23日「陶朱隱園」17樓交易戶，因「近日新聞報導，客戶提出再次議價，交易金額調整為11.1億元」。不料13日晚間位於台北市民生社區「鳴森苑」工地地下室發生火災，中工13日傍晚發表聲明表示，本次事件初步判斷發生於工地地下三樓區域，目前起火原因尚在釐清。

中華工程指出，針對民生社區「鳴森苑」工地地下室火警，強調持續強化工安管理與預防機制。

中工表示，本次事件初步判斷發生於工地地下三樓區域，目前起火原因尚在釐清。火勢在第一時間即由現場工務人員發現，消防單位亦迅速到場協助撲滅。現場無人員傷亡，財物損失有限，目前火警現場已全面封鎖，並配合消防及相關主管機關進行進一步調查，以釐清詳細原因。

中工指出，對於任何工地安全事件一向秉持最嚴謹的態度，除即刻召開內部檢討會議外，亦同步進行以下改善與強化措施，第一全面檢視各工地臨時用電系統與防火管理機制，確保符合最新安全標準，第二強化施工現場工安教育訓練，提升工務與承攬人員應變與防火意識，第三增設定期安全稽核與突擊檢查制度，第四完善緊急通報與即時應變流程，確保任何異常情況能在最短時間內控制與處理。

中工再次強調，公司自創立以來，始終以「安全、品質、誠信」為最高原則，並持續投資於工安管理系統的升級與人員訓練。我們將以本次事件為警惕，全面檢討、落實預防，避免任何類似事故再次發生，確保工地安全與周邊居民的安心。