北市民生社區建案工地火警！中工回應了

台北市民生社區都更案「鳴森苑」工地13日晚間發生火警，現場出現大量濃煙。中工（2515）緊急發出聲明，此次事件初步判斷發生於工地地下三樓區域，目前起火原因尚在釐清。另，同步進行四大強化措施。

中工表示，火勢在第一時間即由現場工務人員發現，消防單位亦迅速到場協助撲滅。現場無人員傷亡，財物損失有限，目前火警現場已全面封鎖，並配合消防及相關主管機關進行進一步調查，以釐清詳細原因。

中工表示，對於任何工地安全事件一向秉持最嚴謹的態度，除即刻召開內部檢討會議外，亦同步進行以下改善與強化措施。

第一，全面檢視各工地臨時用電系統與防火管理機制，確保符合最新安全標準。

第二，強化施工現場工安教育訓練，提升工務與承攬人員應變與防火意識。

第三，增設定期安全稽核與突擊檢查制度。

第四，完善緊急通報與即時應變流程，確保任何異常情況能在最短時間內控制與處理。

中工強調，公司自創立以來，始終以「安全、品質、誠信」為最高原則，並持續投資於工安管理系統的升級與人員訓練，將以此次事件為警惕，全面檢討、落實預防，避免任何類似事故再次發生，確保工地安全與周邊居民的安心。