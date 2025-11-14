聽新聞
餐飲業調整方向 深耕台美市場

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

台灣餐飲集團在中國大陸市場陸續縮減布局後，正各自調整發展方向。85度C母公司美食-KY（2723）加速進軍美國，使美國營收比重持續攀升；築間、與乾杯則將營運重心拉回台灣，加強品牌深化與展店速度，重新強化本土市場體質。

美食-KY近年積極深耕美國市場，成果逐步顯現。美國與台灣市場今年均呈現成長。

門市拓展方面，美食-KY今年前三季新增紐約、紐澤西、伊利諾州、堪薩斯州、路易斯安那州等五個全新市場，推升門市數目至86間。本月上旬更開進美國南方快速成長的大城－奧克拉荷馬市，年底店數可望突破90家，明年更上看百家。

築間則回防台灣市場，持續強化品牌結構與據點布局，透過門市汰弱留強、區域市場擴張，提升單店營收密度與經營彈性。

乾杯近日也宣布啟動「牛舌事業」新戰線，推出全新牛舌定食品牌「牛舌佑介」，將以390元起實惠價格強勢切入。

市場 美國 布局
