聽新聞
0:00 / 0:00
餐飲業調整方向 深耕台美市場
台灣餐飲集團在中國大陸市場陸續縮減布局後，正各自調整發展方向。85度C母公司美食-KY（2723）加速進軍美國，使美國營收比重持續攀升；築間、與乾杯則將營運重心拉回台灣，加強品牌深化與展店速度，重新強化本土市場體質。
美食-KY近年積極深耕美國市場，成果逐步顯現。美國與台灣市場今年均呈現成長。
門市拓展方面，美食-KY今年前三季新增紐約、紐澤西、伊利諾州、堪薩斯州、路易斯安那州等五個全新市場，推升門市數目至86間。本月上旬更開進美國南方快速成長的大城－奧克拉荷馬市，年底店數可望突破90家，明年更上看百家。
築間則回防台灣市場，持續強化品牌結構與據點布局，透過門市汰弱留強、區域市場擴張，提升單店營收密度與經營彈性。
乾杯近日也宣布啟動「牛舌事業」新戰線，推出全新牛舌定食品牌「牛舌佑介」，將以390元起實惠價格強勢切入。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言