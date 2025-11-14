雲品永續實踐 再創高峰

雲品國際酒店（2748）今年在永續與人才兩大面向再創高峰。不僅連續九年榮獲《天下永續公民獎》，更於2025年奪下「小巨人組第一名」；同時首度摘得《天下人才永續獎》小巨人組第三名，寫下歷年最佳成績。這不僅展現雲品深耕永續管理的成果，也象徵「人才即永續」的企業文化已在組織內扎根。

董事長盛治仁表示，今年對雲品而言，是名符其實的「永續豐收年」。除了再度於《天下永續公民獎》刷新紀錄外，也榮獲《遠見》ESG企業永續獎「服務業楷模獎」與「人才發展首獎」，並抱回《台灣觀光永續獎》的「綜合績效典範」、「金級永續旅宿」與「觀光創新獎」。

首次獲得《天下人才永續獎》，對雲品而言更是一份肯定。盛治仁認為，「當永續成為文化，它就會長出力量，吸引更多人一同加入。」未來，雲品將以創新與堅持，讓永續不只是口號，而是旅客能感受到的溫度，也是夥伴能在其中成長、為社會與環境留下長遠美好的力量。

在永續發展上，雲品長期走在業界前端。引進廚餘機和黑水虻處理廚餘循環、推動「負碳排住宿」、植樹復育及生態導覽，以行動守護自然。並導入ISO14064-1標準，落實溫室氣體盤查與減碳管理。社會參與方面，於台東紅葉谷綠能園區創造就業、推動農產與廚師培訓，並串聯民宿促進地方；在日月潭舉辦「淨潭一哩路」，守護水域生態。雲品同時關懷員工，實施周休三日不減薪，並以「超五星計畫」與「雲朗學院」培育具永續意識的人才，體現企業對環境與人的雙重承諾。

《天下永續公民獎》與《天下人才永續獎》皆由跨界專家評選，表彰企業在環境、社會與治理面向的卓越表現。雲品以「永續即文化、服務即責任」為核心，實踐永續旅遊與人才共榮的理念。今年更入選哈佛商學院 FIELD Global Capstone 專案合作夥伴，與國際團隊攜手探討永續策略。