餐飲業大陸據點大縮編 反映陸費市場走弱

台灣餐飲業在中國大陸市場面臨的營運壓力持續升高，近期再度掀起撤退與縮編潮。85度C今年在中國大陸店數從年初的460家、一路縮減至9月底不到400家，預計年底將進一步砍到270家以下；築間（7723）也宣布全面退出香港市場，三個品牌將全數收攤；乾杯日前關閉北京最後一家門市並啟動子公司合併。

三家業者皆在近期調整布局，反映大陸消費市場走弱下，台灣餐飲集團正加速調整在地投資策略。

餐飲集團大陸市場縮編/撤退計畫

85度C母公司美食-KY日前公布第3季公告財報時指出，因應大陸市場需求疲軟及競爭激烈，公司啟動大規模營運調整，包含關閉獲利不佳門市與部分中央廚房，造成一次性資產減損超過10億元。

美食-KY指出，今年初在大陸原本擁有460家85度C門市，到了今年僅剩441家，9月底更剩不到400家，單季關掉近50家店。公司表示，第4季將再關約130家，年底大陸店數將壓至270家以下，等於一年內整體門市將大砍四成，並同步撤出華北、西南等多個區域市場。

另一家餐飲集團築間同樣在海外布局踩剎車，終止旗下香港子公司營運，並辦理解散與清算，預計在香港的三個品牌「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」、「築間酸菜魚」將在本月底前全數退場。築間指出，香港消費力疲軟，公司雖曾調整用餐模式與行銷策略，但仍無法止損；經綜合評估成本、管理效率及市場趨勢後，決定將資源集中於主要成長市場。

乾杯近期也大幅調整大陸布局，公司啟動兩項重大措施，一是乾杯（深圳）與乾杯（上海）兩家100%子公司將合併，由深圳公司作為存續公司，以精簡組織、降低管理成本；其二，正式關閉北京朝陽區門市，此店是乾杯在北京最後一家門號，全面退出北京市場。

乾杯指出，北京店鋪因營運與獲利持續未見改善，已提前與商場協議解約。公司大陸門市目前剩十家，較全盛時期的22家縮減超過五成。雖然規模調整幅度大，但大陸事業已有改善跡象，既存店鋪自7月起連續四個月維持年增或持平。