91APP收購新創 跨入餐飲業

零售全通路軟體SaaS業者91APP（6741）昨（13）日宣布，董事會決議由台灣子公司九易宇軒以現金3,200萬美元（約新台幣9.95億元）收購台灣智慧餐飲科技新創iCHEF（資廚管理顧問）100%股權。收購後，91APP服務範圍由零售業延伸至餐飲業，放大總體潛在市場、提升營收規模、強化AI產品與人才布局，為廣告業務與第三方支付業務注入新成長動能。

91APP昨日舉行重大訊息說明會。財務長高儷玲表示，這是91APP成立來最大規模併購案，交易完成後，將承接並整合iCHEF的產品技術、客戶基礎與營運能力，形成零售科技、餐飲科技與廣告科技三大業務引擎協同運作的跨產業科技公司，交易仍待主管機關審議核可後生效。

市場看好，行銷科技主要就是需要數據與精準分析、投放資源，透過併購，91APP將可跨領域找到新的服務動能。

91APP指出，管理團隊有豐富的投資併購實戰經驗，熟悉以併購放大企業規模、創造長期價值。包括併購香港新創團隊設立海外據點，透過投資馬來西亞夥伴拓展東南亞市場，相關業務都取得實質成功。

iCHEF創立於2012年，提供以雲端POS為核心的餐飲營運管理系統，目前服務1.5萬多家餐飲門市，遍及台灣、香港與新加坡，以台灣為主要市場。近年各種餐飲業點餐、定位平台系統競爭激烈，iCHEF以先進市場優勢取得不少餐廳客戶，持續研發AI技術，近期才和國際和在地技術夥伴Google、台灣的天氣風險公司合作，與RevtelTech共同開發「春嬌AI資料中台」登場，主要協助連鎖餐廳品牌以資料進行精準決策，結合天氣和AI推薦，精準提升顧客的點餐意願、提高消費額。