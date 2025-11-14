聯經人文企業獎徵件 11月28日截止

近年許多企業積極投入ESG、CSR，但「永續報告書很厚，行動卻很薄」的質疑也有所浮現。由聯經出版主辦的第三屆「人文企業獎」即日起徵件進入倒數階段，本獎項聚焦「可被看見、可被驗證的持續行動」，長期關注社會責任、文化推廣與永續發展的企業與非營利機構，徵件至11月28日止，請把握最後報名機會。

歷屆獲獎單位涵蓋上市企業、醫療體系與公益組織，包括友達光電（2409）、精誠資訊、信義房屋、台北富邦銀行、台新金控、中國信託、全家便利商店、慈濟、秀傳、新國民醫院等，以及中華民國唐氏症基金會、中華基督教救助協會等非營利組織，他們在教育推動、社區合作、藝文支持、環境行動等面向持續投入多年，顯示企業與組織在人文實踐上可以做得更深入。

本屆獎項設置「社會關懷」、「藝文推手」、「教育提升」、「地方發展」、「生態保育」五大面向，分企業與非營利兩組受理。評選將檢視行動是否具長期性、可累積性，以及是否真正成為組織文化的一部分。報名官方網站：https://linkingthink.com/lkawards。