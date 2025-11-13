泓德能源以行動回應氣候衝擊 從風災救援到永續種樹強化在地韌性

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
泓德能源攜手綠色冀泉與雲科大推動「綠色碳公益模組計畫」，支持校園植樹與能源教育。圖／泓德能源提供
泓德能源攜手綠色冀泉與雲科大推動「綠色碳公益模組計畫」，支持校園植樹與能源教育。圖／泓德能源提供

智慧能源領導品牌泓德能源（6873）於丹娜絲颱風重創南部之際即刻投入災後行動，近期更攜手綠色冀泉與雲科大推動「綠色碳公益模組計畫」，支持校園植樹與能源教育，從災害應變延伸至長期復原，展現企業在地韌性與永續行動的實踐。泓德能源長期深耕南部，串聯教育、文化、生態與社區夥伴，持續以行動落實「智慧綠能、隨手可得」的品牌願景，打造企業永續與地方共好典範。

今年7月，丹娜絲颱風夾帶強風豪雨侵襲台灣西南部，造成多地交通癱瘓與物資短缺。泓德能源第一時間啟動應變機制，委派團隊南下支援，直接赴賣場採購災區急需物資，並調度推土機與大貨車協助清運路面與社區廢棄物，同步緊急訂製防水帆布，支援現場遮蔽作業。從救災物資到工程支援，展現企業公民行動力，與地方攜手共度難關。

風災過後，泓德能源將關懷行動延伸至校園與下一代的永續教育。日前正式攜手綠色冀泉與國立雲林科技大學，成為全台首家響應「綠色碳公益模組計畫」的企業，預計於雲嘉南高屏20所學校進行原生樹補植與能源教育推廣，首場行動已於雲林義賢國小啟動。該計畫針對今年多起風災導致的校園倒伏樹木進行系統性復植，並結合碳匯與生物多樣性教學，讓師生從種樹實作中理解能源轉型與氣候行動，打造可量化、可追蹤的永續校園行動。

泓德能源長期深耕南部，以教育、文化、生態與社區共榮為核心，推動多項在地合作。不僅支持台南美術館展覽、資助和順國小走讀計畫、與美力台灣3D電影車團隊深入偏鄉國小，更與多所學校攜手推動再生能源課程。在社會關懷面，導入遠距健康平台，協助弱勢族群獲得持續照護。透過實際行動與在地連結，泓德能源將永續精神從發電場域延伸至社會角落，攜手地方社群共築更具韌性的永續未來。

泓德能源
