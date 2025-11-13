烏日擁高鐵躍升購屋寶藏區 「巨陽森昇活」4字頭吸買盤

2025年房市觀望氣氛濃厚，買方回歸理性，市場掀起一股「精挑實價好宅」風潮！被視為中台灣門戶的烏日區，因兼具交通便捷、生活機能成熟與未來發展題材，躍居中部買盤眼中的「購屋寶藏區」，不僅吸引烏日在地客，同時也磁吸不少彰化買家跨區置產。

以8月進場的「巨陽森昇活」預售案為例，建商主打「4字頭入主烏日市心」親民價吸客，賞屋客約有五成是烏日在地客，包括溪南工業區的自營商、企業二代，另有三成來自彰化地區。

巨陽建設業務部協理葉侑庭指出，相較於彰化市區新案多已站上4字頭，不少彰化購屋客認為「與其買彰化，不如入手烏日」，以同樣4字頭單價，卻能享有更高生活便利性與軌道交通優勢。

「巨陽森昇活」基地面積1,039坪，以「全街廓森活造鎮計畫」為藍本，採雙塔建築設計，如同大樹向陽生長。全棟規劃73%宜居樹島，擁有約2坪的雙植樹陽台，打造烏日區少數擁有宜居陽台的森境建築；產品規劃37至41坪、均質三房，總戶數114戶（含2戶店面），實登成交均價46.3萬元。

葉侑庭表示，此案基地位於烏日市區日新街，鄰近中山路生活軸線，向外即為全台最大購物商場開發案「D-ONE第一大天地」，生活機能與未來前景兼具。步行約650公尺可達捷運綠線烏日站，下一站即是高鐵、台鐵、捷運三鐵共構的樞紐，南北通勤便捷；另外，「烏日轉運中心」計畫正進入可行性評估與期末審查階段，中央亦樂觀其成，全力推動中。

葉侑庭說，隨著14期、水湳等熱門重劃區價格不斷攀升，烏日以「成熟機能+軌道利多+親民房價」形成對比優勢，成為自住與置產族的購屋寶藏區。

值得一提的是，「巨陽森昇活」對面即為「中和紡織自辦重劃區」，區內包含1.3公頃的綠帶公園，其餘七成皆為住宅使用地，預期未來將帶動大量人口移入，推升整體街廓的新貌與價值。

葉侑庭進一步指出，「巨陽森昇活」基地位於烏日市區正核心，一公里生活圈涵蓋明道花園城傳統市場、藥局、全聯、楓康等完善商圈；教育資源則鄰近百年學府烏日國小、烏日國中及明星私校明道中學；社區更被六大公園環繞，包括日光公園、紡織公園、溪邊公園、烏日運動公園、仁德公園與自治公園，構築「六園森活」的宜居環境。

以穩健建築實力與口碑著稱的巨陽建設，旗下擁有甲級豐詣營造，多年來採取「開發規劃、興建銷售、交屋保固」一條龍服務，延續一期「巨陽森陽」完銷佳績，二期再以「巨陽森昇活」展現更成熟的生活樣貌與品牌實力，為烏日市區再添質感地標。