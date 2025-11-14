會計師看時事／落實人權盡職調查 提升競爭力

2025年9月，國內知名自行車品牌因疑涉強迫勞動情事，遭美國海關暨邊境保護局（CBP）發布暫扣令（WRO），隔日股價隨即下跌一成，引發軒然大波。相關國際調查報告鎖定汽車、自行車與電子製造業，所指涉的台灣企業多達13家且不乏知名國際品牌與代工大廠，國內各產業掀起一波人權巨浪。

過去五年內，全球與人權及社會議題相關的法規顯著增加。指標性的歐盟企業盡職調查指令（CSDDD）明確要求企業必須進行人權與環境盡職調查，並附帶相應罰則。

而由我國行政院經濟部研擬之「台灣企業供應鏈尊重人權方案」，最新版的草案已進入意見調查階段，比照歐盟標準，第一波實施對象暫定為年營業額達新台幣500億元之製造業上市櫃公司，須於2026年起執行HRDD，並於2027年永續報告書揭露資訊。種種趨勢皆永續發展的路線上，以人為優先的方向逐漸明朗。

與國際脫鉤的仲介制度存在風險

台灣企業長期面臨缺工挑戰，外籍勞動力已成為維持產業運作的重要基礎。然而，現行法規允許仲介向移工收取服務費，此制度與國際勞工組織（ILO）所倡導的「雇主支付原則」及國際人權標準存在落差。

原本應由企業負擔的人員管理成本以服務費的形式轉嫁給員工，長期低估用人成本，忽略仲介制度中的法律與社會風險，對聲譽與營運獲利等恐造成重大損失。

認證或稽核不等於人權盡職調查

傳統稽核（Audit）多著重於合規、屬於事後檢視（retrospective review），目標在於「發現缺失、立即修正」；相較之下，「人權盡職調查（HRDD）」的核心在於「事前預防與持續改善」。

根據《聯合國工商企業與人權指導原則（UNGPs）》及《OECD跨國企業指南》的定義，HRDD是以風險為基礎的持續性過程，即使風險尚未發生，只要潛在後果可能造成嚴重影響，企業仍有責任及早採取因應措施。

從被動合規回應邁向主動治理

CBP查驗指涉的強迫勞動風險，僅是人權管理中的冰山一角，若僅回應合規議題，未從根本改善人權風險管理機制，冰山下的隱形成本終將浮現。

目前企業執行HRDD的主要動機以「合規揭露」或「客戶要求」為主，但完善的人權管理制度，能協助企業正確判斷風險、制定合理決策，促進供應鏈的穩定，強化品牌信任與市場競爭力，更能使台灣企業站穩國際市場，吸引重視責任價值的客戶與投資人。

人權盡職調查是投資而非成本

將人權盡職調查系統化的納入日常管理與決策流程，能形成積極正向的治理循環。

透過跨部門協作與制度化管理，企業不僅能超前部署以因應潛在人權風險，降低法律、財務及聲譽損失，將人權管理從「合規」提升至「韌性治理」，強化客戶信任與品牌價值，驅動企業鞏固長期競爭力，成為引領全球供應鏈邁向永續轉型的關鍵動能。