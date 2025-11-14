顯而立見／調整心態 找到創業節奏

經濟日報／ 陳顯立（潮網科技產品策略長╱好廣告數據執行長）

最近和朋友聊到每個人賺錢的方式差很多。這差異不是誰比較努力，也不是誰比較會談判。而是從一開始，選擇了不同的邏輯。

我一直做的是可以複製的生意。商品一上架，就想辦法賣成千上萬個。內容一製作，就盡量讓它可以自動獲利。我習慣這種規模化、機制化的東西，雖然一單很小，但只要總量夠，就是穩定的收入。但我也有朋友，一次接一個案子，談幾個月，拿幾千萬。這樣的案子風險大，壓力高，但他們擅長這一套，也享受其中。還有人做的是細水長流型的服務，一步步完成專案，錢分期進來，要能撐、能溝通、能追款，也得能收尾。

這些方式沒有人教你怎麼選，都是做著做著，才發現哪種比較適合自己。也許賺得比較慢，但你活得比較穩。也許不夠穩定，但你賺得快，靠的是速度。不是價值觀的問題，是體質的選擇。

所以每次看到社群媒體上有人曬成績、曬收入，我不會羨慕。因為我知道，每種獲利方式背後都有一套不被說出口的成本。你要看的是：你能不能撐得起那個成本，而不是能不能複製那個結果。

當然，能一次就賺千萬當然很好，但要清楚自己能不能承受那種節奏。有些人很會談案子，單價高、金流快，但得天天盯緊進度，還要管合約、對帳、追款、擋客訴。也有些人接到大品牌，一年一個合約，聽起來很爽，但前期得花三個月談判，還不能保證談得成。

我的方式則是建立新系統。內容做得穩，就慢慢堆。可能沒有爆量，也沒什麼驚喜，但我知道自己可以撐得久。

我覺得創業家都要慢慢放下那種「我要和別人一樣賺」的焦慮。因為每個人承受風險的方式不一樣。有些人可以集中押寶，有些人得分散風險。有些人靠關係、有些人靠品牌、有些人靠速度，我則是靠機制生態與耐性。

創業要找到能反覆做又不討厭的事。很多創業新手會問我：「到底要做什麼才賺錢？」我不直接回答，只問一個問題：「你願意一個東西做一百次嗎？」因為關鍵從來不在於產品好不好、市場大不大、技術強不強。而在於你能不能反覆做、不厭倦、不逃跑。

像我自己，很習慣做可複製的東西。流程設計好後，就不斷優化、放大、複製。商品也好、內容也好、平台也好，本質都一樣。不是賺快錢，但穩定而長久。

但我也認識很多人，完全受不了這種事。他們需要變化，需要人際互動，需要看到每一次做的東西不一樣。所以他們去談案子、做策略、玩品牌，談得動人，收得漂亮，也有他們的一套。

事實上，創業從來就不是看誰更對，而是看誰能走久。最怕的是什麼都想學，但沒有一件事能做超過十次。那你並沒有真正投入。

真正有價值的東西，都是在你反覆做一件事的過程中，慢慢變出來的。等你不再抗拒「重複」，你就會開始累積。等你開始累積，利潤就來了。

在AI時代也可嘗試一人商業，用最小可行方案來看看自己的商業性格是什麼，自己接觸看看真實世界。創業者要找到自己的節奏，在低成本少風險之下，看看自己的創業可能。

創業 商品 社群媒體
