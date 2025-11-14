職感心教練／避開防衛機制 共同解決難題

經濟日報／ 張子謙（科技公司專案管理部門資深處長、職場成長與跨文化領域教練）

會議中大家吵成一團，你一言我一語地，有的在捍衛自己的工作職掌，保護自己的部屬；有的持續質疑事件是如何發生，遲遲未獲得解決…，雙方火氣漸漸上來，開始互相攻訐。

當我了解事件的來龍去脈，發現原來掀起大戰的是負責物料管理的主管，起因是業務急於了解發生的原因，於是問了一句：「上周不是才剛調查過，怎麼這周又不一樣，還造成盤點虧損呢？」就是這樣的一個詢問，讓對方很容易感受到被質疑工作沒做好。

你是否經常聽到似乎沒有惡意，只是想就事論事而隨口一問，怎麼會料到對方聽到之後大發雷霆呢？這種「說者無心、聽者有意」而對號入座的情境，時常出現在你我周圍。你的不經意，卻意外觸發了對方的防衛機制。

其實我們大腦的注意力，主要會放在二個地方：

一是「價值共鳴」，當外在的訊息、行動或決策符合個人核心價值觀時，大腦會自動聚焦並產生認同感；而不符合價值觀、不想聽的內容，就會自動過濾掉。例如，當自己的意見獲得認可，心裡總是充滿成就感；而往往心不在焉的人，大都認為當下的議題與他無直接關聯。

另一個則是「價值衝突」，當外在的要求、政策或言行挑戰到個人核心價值觀時，大腦會強烈警覺、產生情緒反應，同時啟動防禦機制。例如，業務急於了解真相而問：「為什麼物料老是對不上？是不是你們管控上出了問題？」承辦人員認為被質疑工作不力而開始為自己辯解。

所以在溝通的一開始就應先理解並繞過對方的預設立場、框架與防衛機制。因此我說：「我相信承辦人員已經盡力處理該做的工作，但仍發生帳料不符而造成公司損失。我無意責備，只想一起思考，我們還能用什麼方式進一步找出差異根源呢？」

對方聽我一席話之後，聲調從激烈轉為平緩，請教我有何建議。試想，倘若無人出面「主持公道」，這場會議就會淪為批鬥大會，沒完沒了，不僅浪費與會人員的時間，也失去了原本會議的初衷——解決問題。

我先消毒並表明立場，以不具攻擊性的提問給予安全感，將目標從「人」移轉為「事件」本身，將焦點從「個人責任」轉向「客觀事實與流程」，讓雙方從「對立」走向「共同解決」。

唯有先卸掉對方的戰鬥姿勢與防禦工事，避免樹立起預設立場與架起框架來對抗你，才有機會結合團隊力量，建立共識來解決紛爭與問題。

雷霆 情緒
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台灣醫療專業與創新閃耀國際 世界醫院大會獲4獎

ICOM國際博物館協會杜拜大會 台灣館不缺席

35歲健康女長途飛行後中風！久坐也讓腦部提早退化 5習慣預防中風、失智

北市米其林餐廳疑爆食物中毒！多人上吐下瀉發高燒 業者：已請人消毒

相關新聞

餐飲業大陸據點大縮編 反映陸費市場走弱

台灣餐飲業在中國大陸市場面臨的營運壓力持續升高，近期再度掀起撤退與縮編潮。85度C今年在中國大陸店數從年初的460家、一...

雲品永續實踐 再創高峰

雲品國際酒店今年在永續與人才兩大面向再創高峰。不僅連續九年榮獲《天下永續公民獎》，更於2025年奪下「小巨人組第一名」；...

91APP收購新創 跨入餐飲業

零售全通路軟體SaaS業者91APP昨（13）日宣布，董事會決議由台灣子公司九易宇軒以現金3,200萬美元（約新台幣9....

聯經人文企業獎徵件 11月28日截止

近年許多企業積極投入ESG、CSR，但「永續報告書很厚，行動卻很薄」的質疑也有所浮現。由聯經出版主辦的第三屆「人文企業獎...

會計師看時事／落實人權盡職調查 提升競爭力

2025年9月，國內知名自行車品牌因疑涉強迫勞動情事，遭美國海關暨邊境保護局（CBP）發布暫扣令（WRO），隔日股價隨即...

顯而立見／調整心態 找到創業節奏

最近和朋友聊到每個人賺錢的方式差很多。這差異不是誰比較努力，也不是誰比較會談判。而是從一開始，選擇了不同的邏輯。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。