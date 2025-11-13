遭質疑三接預算案浮報！中油：重啟行政調查 配合檢調釐清事實

快訊

中央社／ 台北13日電
媒體報導質疑三接外推方案外廓防波堤新建工程預算暴增，中油今天表示，已重啟行政調查。圖／本報資料照片
媒體報導質疑三接外推方案外廓防波堤新建工程預算暴增，中油今天表示，已重啟行政調查。圖／本報資料照片

媒體報導質疑三接外推方案外廓防波堤新建工程預算暴增，中油今天表示，已重啟行政調查，但目前尚未取得媒體報導所稱錄音檔等相關新事證，後續將全力配合檢調釐清事實。

中油今天發布新聞稿重申，本案採購作業程序均依照政府採購法辦理，預算編列是委託專業顧問公司市場訪價，經公開閱覽等程序、並參酌歷往相似工程決標契約單價、營建物價指數、物價波動影響等因素，綜整考量及審核合理性後，據以編列招標預算金額，外界指稱「預算由百億元暴增至253億元」並非事實，亦請各界協助澄清。

行政院110年宣布「三接外推方案」，中油據此規劃外推方案的外廓防波堤新建工程等3項工程。中油表示，各項工程總經費皆在經濟部及行政院核定的投資計畫預算額度內，不僅預算編列程序嚴謹，更無所謂預算暴增及浮報情事。

中油強調，外推方案的外廓防波堤新建工程為一離岸堤的配置與施工，人機料運補不易，且施工位置水域較深，施工難度高，與原「建港及圍堤造地工程」的施工內容、工程量體與施工難度差異甚大，僅以工程契約金額相比有失公允。

對於近日外界對本案的關切，中油表示，已再次啟動行政調查，但目前尚未取得媒體報導所稱錄音檔等相關新事證以認定事實真偽，後續將全力配合檢調等政府機關釐清相關事實。對於經過證實為惡意損害公司聲譽的行為，將採取適當法律途徑，以正視聽並維護公司權益及聲譽。

中油
