三地能源雙展亮相 宣布儲能啟用與綠電轉供進程

三地能源（6946）為展現再生能源領域的整合實力與落地成果，今年參與台北「台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）」與高雄「亞洲永續供應與循環經濟會展（TASS）」。南北雙展中，以微型場域模型與實體樣本，呈現光電、儲能、電動車充電、綠電銷售等四大領域整合應用，體現集團在再生能源市場的全方位布局與實績動能。

三地能源董事長鍾炳利表示，太陽光電是台灣發展潔淨能源的重要基礎，三地能源以此為核心穩健布局，目前營收主力來自光電業務，占比逾 86%。隨著儲能與綠電事業體逐步落地，公司將於 2026 年啟用位於高雄中林子的 169.9MW 儲能案場，並由旗下三地怪獸電力整合綠電資源，未來將達成3.2億度綠電，針對台灣產業提供綠電轉供服務。

為因應再生能源的間歇性與氣候風險，集團積極拓展儲能佈建，目前已取得總建置核准容量186MW、儲電量約 35.2 萬度，並已啟用 5 座配電級儲能案場，強化系統韌性與調度彈性。光電方面，三地能源已完成 11 座案場建置，累計商轉容量達 131MW、年發電量約 1,930 萬度，為集團打造再生能源平台奠定堅實基礎。

除能源開發主軸外，三地能源亦推進漁電共生技術實證，並於台南七股打造全台規模最大的漁電共生場域，目前養殖面積達 245 公頃、實際經營超過 105 座養殖池，涵蓋文蛤、白蝦、牡蠣、虱目魚、石斑魚、黃金鯧、金目鱸等多元物種。今年 10 月七股案場完成首批文蛤收成，本次展覽更實地展示自養白蝦、虱目魚苗與牡蠣樣本，呈現從發電到養殖的完整實證流程，展現「水上發電、水下養殖」共生模式，傳遞三地能源實踐永續的決心與行動力。

在綠色交通布局上，三地能源亦同步拓展版圖。旗下特爾電力已建置逾 100 座快慢充電站，年底前預計拓展至 150 座，全面推動智慧充電生活圈；環創電行亦已完成 130 輛 Model T 電動巴士交付，服務全台 10 家客運業者，支援政府推動 2030 年市區公車全面電動化政策，協助公共運輸低碳轉型。