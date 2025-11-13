陶朱隱園價格再砍 17樓交易價由12億降為11.1億

超級豪宅「陶朱隱園」傳議價消息。中華工程（中工）今（13）日發布公告指出，原於10月下旬以12億元處分的陶朱隱園17樓1戶與4個車位，買方因最近新聞報導曝光後要求重新議價，最終交易金額下修為 11.1億元，等於一口氣減少9000萬元，處分利益也同步縮水至約4800萬元，明顯低於先前預期。

中工表示，該筆交易屬成交後買方提出再次議價，在多次溝通後同意以11.1億元成交。據了解，中工考慮兩家估價師事務所估價都落在10億多元，折讓幅度仍在可接受範圍內，因此決定接受買方調整後的價格。

不過，市場人士指出，雖然中工當前更希望盡快取得現金，但從公告內容來看，處分利益僅4800萬元，低於原本市場推估的超過1億元水準，反映陶朱隱園雖為信義區頂級指標豪宅，但銷售難度依舊不低。距離完工已七年，目前市場上仍僅出現少數「非關係人」實際成交，顯示頂端豪宅買氣依舊偏保守。

惟中工表示，目前還有其他樓層在銷售。對於是否跟近期面臨與寶佳系的併購相關，中工不願表示意見。