買下首枚比特幣！大豐電啟動數位資產儲備策略 為台灣上市櫃首家

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
有線電視與寬頻業者大豐電（6184）13日宣布，已於11日完成購買1枚比特幣（Bitcoin）。圖／美聯社資料照
有線電視與寬頻業者大豐電（6184）13日宣布，已於11日完成購買1枚比特幣（Bitcoin）。圖／美聯社資料照

有線電視與寬頻業者大豐電（6184）13日宣布，已於11日完成購買1枚比特幣（Bitcoin），正式啟動「比特幣作為長期戰略儲備資產」的實際部署，為公司數位資產策略的第一步，象徵企業在新興金融基礎設施的前瞻性布局。而大豐電也是全台首家將數位資產納入長期儲備的上市櫃公司。

比特幣具備稀缺性、去中心化與抗主權貨幣波動等特質，近年來已被美國的 MicroStrategy、Tesla，以及日本的 Metaplane等多家國際企業納入長期儲備資產。

大豐電認為，隨著數位經濟快速發展，數位資產正逐漸成為全球資本市場的新基礎設施，並表示：「我們理解外界對數位資產的審慎態度，信任必須建立在制度與紀律上。此次行動正是我們制度化管理的起點，未來我們將以透明與紀律，持續強化市場信任。」

大豐電指出，本次購買屬於初期試行階段，金額占總資產比例極低，主要目的在於驗證內部制度、操作流程及託管機制，對財務狀況無重大影響。

大豐電強調，交易全程透過受監管交易平台完成，並委由受美國貨幣監理署（OCC）監管的 Anchorage Digital Bank, N.A. 擔任託管機構，採用符合國際機構級標準之資產保管與安全控管機制，以確保最高程度的安全與合規。相關操作已納入公司財務治理架構，並由董事會授權之數位資產管理委員會監督執行，確保符合法規與內控制度。

大豐電表示，比特幣儲備策略屬於公司資本結構優化與資產多元配置的一環，不影響核心業務的穩健發展，將依主管機關規範及內部治理程序，以長期視角、審慎步伐推進相關規劃，並在制度驗證完成後再行評估後續規模。

大豐電強表示此項比特幣策略屬於長期財務管理與資產配置的一部分，並非短期操作或投機行為。未來，將持續秉持公開、透明與合規的原則，穩健推進相關規劃與應用，致力於提升整體財務韌性與資本效率，為股東創造長期而持續的價值。

大豐電日前公布第3季營收5.4億元，與上季相當，稅後純益1.27億元，略低於上季的1.28億元，每股純益0.8元，累計前三季營收16.2億元，年增2.3%，稅後純益3.89億元，年減3.8%，每股純益2.57元。

大豐電前三季來自寬頻服務收入達6.6億元，占營收比重達41%，加計電路出租收入，寬頻相關業務營收占比達42.2%。

