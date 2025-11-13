9千萬蒸發？寶佳突襲中工驚嚇客戶 「陶朱隱園」買家回頭砍價、11.1億成交

中工（2515）13日重大訊息公告，10月23日「陶朱隱園」17樓交易戶，因「近日新聞報導，客戶提出再次議價，交易金額調整為11.1億元」。

短短三周，「陶朱隱園」首戶成交總價從12億元降至11.1億元，不僅9,000萬元蒸發，相當於打了9.25折，中工處分利益也直接從原先1.18億元降至0.48億元，獲利瞬間少掉7,000萬元。

據了解，由於買方目前僅付訂金，買賣雙方尚未進入簽約階段，惟因客戶是誠意買方，加上中工有心促成交易，因此在雙方合意下，中工接受買家砍價9,000萬元，顯示中工近期經營權之爭紛擾，影響買方購屋信心。

【中央社／台北13日電】

中工公告，出售台北市信義區豪宅「陶朱隱園」房地1戶及4個車位，10月23日原公告以新台幣12億元售出，因買方在近日新聞報導後，提出再次議價，交易金額調整為11.1億元，預計處分利益從1.18億元降至新台幣0.48億元。

中工向中央社記者表示，客戶付訂後，受外界高度關注，加上近期有寶佳集團大動作買進中工持股的經營權紛爭，以及近期豪宅市場曾出現負面消息等新聞，使客戶提出再次議價。

陶朱隱園位在台北市精華的信義計畫區內，採取特殊的雙螺旋外觀設計，獨特規劃甚至吸引Discovery探索頻道拍攝，備受矚目。

不過陶朱隱園至今屋齡7年，僅出售1戶，是在2019年7月初由威京集團關係企業承耀股份有限公司，向原持有人亞太工商聯取得，被外界解讀為左手換右手的集團內交易。中工今年10月23日再次公告，陶朱隱園建案售出，為首次非關係人成交紀錄。

房產業者表示，中工今天公告交易金額調整後，仍為陶朱隱園完工7年來少見的實際市場交易紀錄。