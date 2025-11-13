SHOPLINE平台店家雙11業績連三年創新高 消費者節奏與心態都變了

年末最大電商檔期雙11落幕，全方位零售平台整合業者SHOPLINE雙11業績報喜。品牌客戶在11月11日單日的業績較去年成長19%，連續三年刷新高峰，官網整體人流較平日翻倍。目前電商滲透率下滑、整體買氣趨緩，SHOPLINE商家仍展現逆勢動能，參與實戰班的品牌更繳出近六成的成長幅度。

SHOPLINE觀察今年雙11的三大趨勢，包括消費節奏的提前與延長、情緒經濟帶動新類別走強，以及團購的加速成長，顯示品牌經營已朝向更長線、更精準的節奏發展。

SHOPLINE引述未來流通研究所資料，2025上半年台灣電商滲透率降至13%，在整體市場成長趨緩的環境下，SHOPLINE客戶仍逆勢創高、展現強勁成長動能，SHOPLINE「零售解決方案」與「顧問服務」雙引擎策略奏效，成功協助品牌穩健營運、持續提升營收表現。

SHOPLINE觀察，今年雙11有三大趨勢，包括消費節奏提前與延長、情緒經濟升溫、團購成品牌新成長引擎。

趨勢一：消費節奏提前與延長3周，品牌檔期規劃進入「長線布局」新常態。市場普遍認為雙11買氣逐年降溫，SHOPLINE觀察整體消費需求仍維持穩健增長。雙11不再是單日爆量的短期促銷戰，而是「銷售周期拉長、購買節奏分散」的新趨勢，多數品牌10月下旬啟動暖身優惠，預熱期（10/23–11/1）流量較平日成長兩成，透過提前導入會員招募與流量曝光，使活動前一周的業績出現明顯攀升峰值。

趨勢二：從理性囤貨到情感共鳴，保健品、文創旅遊類別成長亮眼。SHOPLINE平台數據顯示，今年雙11最熱銷的三大品類分別為「醫療與保健」、「流行服飾」、「美妝保養與個人護理」。魚油、膠原蛋白、益生菌、葉黃素等功能導向保健品穩居熱銷榜，健康照護已成為消費者日常延伸的投資選擇。服飾品類則以平價、機能性商品需求最為突出，搜尋量攀升至前三名，消費者在選購上更重視實用與性價比。今年雙11呈現「理性囤貨、情感共鳴」並行的消費節奏，消費者在追求健康與實用之餘，也透過聯名與話題商品寄託情感認同。

趨勢三：促銷玩法多元化，「名人代言」與「團購」成品牌成長引擎。面對折扣疲乏與市場競爭白熱化，品牌紛紛尋找新流量突破口。SHOPLINE分析，今年以社群導購與團購互動表現最為突出。雙11期間開團數量與團購訂單較去年成長三成，以「醫療保健」產業表現尤為亮眼，創造超過7,000萬元的團購業績。網紅聯名與名人代言商品銷售突出，成為帶動買氣的關鍵推力。

此外，SHOPLINE亦攜手LINE Shopping展開策略合作，為商家打造多元創新的媒體曝光形式，協助品牌拓展流量來源與銷售通路。