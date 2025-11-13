交通招商多領域 招商大會11月19日啟動、釋出3,339億商機

交通部將於11月19日舉辦本年度招商大會。本次大會釋出商機規模達新臺幣3,339億元，首次突破三千億大關。本年度大會以「交通招商多領域．打造榮景同躍進」為主軸，商案之投資開發大多為整合地方發展、活化區域商業機能或交通場站樞紐之複合式興建營運轉移案件，現場亦提供交流諮詢服務，促進國內外企業拓展商機。

為強化招商平台媒合量能，交通部持續開發投資案源，依據促參法等相關獎勵優惠，積極擴大民間參與範圍及合作模式。本次大會除彙整所屬機關(構)在115年底前可供投資商機，內容涵括民間參與投資開發之民參案件32件、商機總額約新臺幣948億元及重大交通建設工程採購案件28件、商機總額約新臺幣2,391億元，類別橫跨臺鐵、高鐵、港區周邊土地開發、航空站、電信、郵政暨觀光遊憩設施興建營運及交通建設計畫及等多元領域，期與各界潛在投資者合作，引進民間創意思維，創造交通新動能。

交通部表示，此次大會主推之5件亮點商案，計有：臺北車站大樓G+2、G+1、U-1層ROT案，基地面積約7.23公頃，重新規劃餐飲零售等商業設施，是受矚目的案件；高雄市自立路土地開發案，是臺灣南部地區相當重大的住商大樓開發案，基地面積約1.28公頃，民間投資金額計約150億元；高速鐵路臺南車站特定區產業專用區(武東段279、280地號)開發經營案，屬於設定地上權的開發案，規劃開發為商辦、旅館、餐飲零售、倉儲物流等設施，民間投資金額計約72億元；基隆市威海營區舊址基地BOT案，基地面積約1.17公頃，打造結合購物、休閒、文化、娛樂、餐飲等設施於一體之複合商業中心，民間投資金額約40.5億元；高雄港新亞灣雙子星大樓開發案(原名：高雄市苓雅區苓港段14及15地號土地設定地上權案)，基地面積約1.16公頃，投資興建及營運商用不動產設施，民間投資金額計約86.99億元。皆為提供民間資金投入國家建設與產業發展，活化地方區域發展之指標型商案。

交通部表示，本次大會將為近年投資交通建設及服務著有貢獻之8家業者，頒發表揚獎座，表達感謝之意。受獎業者投資類別涵蓋航空站及其設施、港埠土地及設施開發、高鐵建設、交通及車站建設、文教設施等，彰顯民眾、企業、政府三贏的施政成果。

交通部另表示，大會現場將由交通部暨所屬機關(構)及經濟部所轄投資臺灣事務所等單位設置14個招商攤位及洽談區，將進行中或近年即將展開的商案與投資機會進行面對面說明與介紹。這將是國內外企業掌握投資契機的最佳平台，歡迎各界踴躍參與並加入投資行列，為投資交通建設及服務開創新局。

AI人工智慧之應用已成為全球發展之新趨勢，交通部也邀請中華電信加入本次招商平台，於現場提供AI結合交通相關職業之AI 未來之窗應用服務展示體驗區，讓與會貴賓體驗AI技術應用，並可留下參與招商大會美好回憶體驗。

交通部表示，招商大會除可讓業者更瞭解交通產業投資環境，也提供有意參與者快速便捷之聯繫管道與多方資訊，藉此深化雙邊合作，創造互惠共榮。交通部竭誠歡迎各界業者踴躍參與，親臨會場掌握投資先機。